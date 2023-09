Al via il festival del teatro contemporaneo

E’ stata presentata da Ruggero Sintoni, Claudio Casadio, Natalino Mengroni e l’Assessore alla Cultura Valerio Melandri, la seconda edizione del festival ‘Colpi di Scena’, uno sguardo sul teatro contemporaneo, organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione. ‘Colpi di scena’ si terrà dal 26 al 29 settembre e proporrà 19 spettacoli – tra cui 10 anteprime prime nazionali- presentati da altrettante compagnie, alcune emergenti altre già affermate provenienti da tutta Italia, con testi su temi attuali su cui il mondo è in continua evoluzione fra realtà e finzione, limiti e contrasti.

Tutto questo è oggetto di riflessioni da parte delle seguenti compagnie che saranno presenti nel festival: Teodoro Bonci Del Bene, Menoventi, Elsinor Sblocco5, Instabili Vaganti, Bluestocking, Kepler-452, Centro Teatrale MaMiMòERT, Les Moustaches, Paola Fresa, Emiliano Bronzino, Christian Di Domenico, Fabiana Iacozzilli Cranpi, Compagnia Berardi Casolari, Associazione Teatrale Autori Vivi, MabelliniPostorino, Gruppo della Creta, Collettivo BEstand, Eco di Fondo, Mana Chuma Teatro, Compagnia Amendola Malorni, Alessandro BertiCasavuota.

La rassegna ha lo scopo non solo di far conoscere questi nuovi spettacoli ma di aprirli ad un tour in vari teatri. Si tratta di un teatro di ricerca, un evento unico non solo a Forlì, ma anche in Italia perché offre "un dialogo aperto ad artisti, compagnie e operatori ospiti – ha detto Renata Molinari – sulle figure e le funzioni che lavorano alla realizzazione di uno spettacolo, per dare voce ai portatori di saperi e tecniche oggi in evoluzione e quindi oggetto di un processo di ri-conoscimento".

Un festival, dunque, importante per artisti e per qualità degli spettacoli, infatti molti gruppi, in particolare giovani, presentano le loro opere per essere ascoltati e sostenuti.

E’ questa una nuova fase teatrale, non più chiusure, ma anzi di aperture a nuovi linguaggi e a nuove scelte. "Il teatro ha sempre bisogno di nuovo – è stato sottolineato dagli organizzatori – Questi spettacoli segnano un punto d’incontro fra persone, attori e l’impatto anche col mercato".

A Forlì gli spettacoli, tutti aperti gratuitamente al pubblico, saranno presentati nei teatri: Diego Fabbri, ExAtr, Testori, il Piccolo, San Luigi, con inizio alle ore 10 del mattino (tranne per la giornata del 26 che partirà alle ore 15 e avrà in calendario 4 spettacoli) fino a sera. Gli spettacoli presentati nei teatri di Forlì saranno 17, gli altri 2 andranno in scena a Russi e a Bagnacavallo.