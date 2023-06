Al via il restauro a Firenze

Dopo più di un mese passato dall’alluvione, gli antichi volumi che erano custoditi al Seminario vescovile di Forlì vedranno l’inizio di una nuova fase, quella del restauro. Dopo essere stati sommersi dal fango in via Lunga, cancellando preziose e uniche testimonianze del passato della città, è stata fatta un’accurata selezione dei libri restaurabili e di quelli, purtroppo, da buttare. Successivamente, i volumi sono stati congelati a meno 25°, grazie alla collaborazione delle aziende e alla condivisione dei loro strumenti, come Orogel e Bofrost, ma anche grazie al lavoro delle istituzioni e dei volontari, che hanno permesso di evitare un ulteriore deterioramento.

Oggi alle 11 inizia ufficialmente il trasferimento del primo nucleo di scritti. Un camion frigorifero dei carabinieri del nucleo patrimonio culturale partirà dal seminario di via Lunga e avrà come destinazione la Biblioteca Nazionale di Firenze. Qui si svolgeranno i delicatissimi lavori di restauro. In seguito a questa operazione, Marco Colonna e Giorgio Garzaniti, rispettivamente presidente e vice dell’associazione culturale Metropolis, avevano suggerito di cambiare luogo a questi beni, in modo da preservarli da catastrofi future, e una delle proposte era stata collocarli nei padiglioni del carcere della Rocca.