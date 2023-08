Al via il servizio civile digitale Il Comune di Forlì è capofila di un progetto di Assistenza digitale ai servizi on line dei Comuni del Comprensorio Forlivese, che offre l'opportunità ai giovani di 18-28 anni di seguire un percorso di crescita e formazione digitale. Scadenza per presentare domanda: 28 settembre. Posti disponibili: 9, di cui 2 a Forlimpopoli.