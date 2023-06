Al via la mostra ‘Pesci fuor d’acqua e peccati di gola’

Apre alle 20 la mostra ‘Pesci fuor d’acqua e peccati di gola’ nella galleria d’arte A Casa di Paola in via Andrea Costa 22 a Forlimpopoli. Tra le sculture lignee di Fiorenzo Montalti sarà possibile ammirare le opere di importanti artisti attivi dal Primo Novecento ad oggi come: Mario Bertozzi, Romano Buratti, Maceo Casadei e tanti altri. La mostra rimarrà aperta per tutta la durata della Festa Artusiana, fino a domenica 2 luglio, dalle ore 19 alle ore 23. Per maggiori informazioni: 339.6597530 - [email protected]