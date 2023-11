Al via la rassegna per famiglie Sabato e domenica al Teatro Testori di Forlì, lo spettacolo 'Cosa Bolle in Orchestra? Toccate, fughe e… scivoloni!' di e con Michele Cafaggi e Davide Baldi. Biglietti: posto unico 8€ (on-line) o 9€ (cassa). Info e prenotazioni: 0543.722456 o 375.8349548.