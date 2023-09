Al via la ’Settimana della Legalità’. Arrivano i resti dell’auto di Falcone

Con l’arrivo a Forlì della teca contenente i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone, distrutta nell’attentato mafioso di Capaci, prende il via oggi la ’Settimana della Legalità 2023’, che proseguirà fino a mercoledì 4 ottobre.

Ad aprire la rassegna è oggi dalle 9.30 un evento organizzato dal Comune di Forlì e dalla procura della Repubblica, in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Ordine degli avvocati della provincia di Forlì-Cesena. "Quarto Savona Quindici: il coraggio di pochi per la libertà di molti" – questo il titolo della manifestazione –inizierà con un convegno in memoria delle vittime dell’attentato di Capaci e, con loro, di tutte le vittime della mafia e delle stragi. L’appuntamento si terrà nel salone comunale. Interverranno il sindaco Gian Luca Zattini, il procuratore della Repubblica di Forlì, Maria Teresa Cameli, Tina Montinaro, presidente dell’associazione ’Quarto Savona Quindici’ e moglie di Antonio Montinaro, vittima dell’attentato di Capaci. Alle 11.30, all’ingresso del palazzo di giustizia, in piazza Venti Settembre, verrà scoperta la teca contenente i resti dell’auto di scorta ’Quarto Savona Quindici’. La cerimonia avverrà alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di studenti, con la partecipazione del coro del liceo artistico e musicale ’Antonio Canova’, che eseguirà l’inno nazionale.

La Settimana della Legalità prosegue da lunedì prossimo nel ’Villaggio della Legalità’ allestito in Piazzetta della Misura; in serata spettacolo-dibattito con l’attore Vito. Martedì alle 18, nella sala del consiglio, conferenza sulla figura di Paolo Borsellino con gli interventi, in collegamento, di Salvatore Borsellino e in presenza di Franco Ronconi, referente dell’associazione Libera contro le Mafie di Forlì-Cesena. Mercoledì dalle 18, conferenza sulla figura di Annalena Tonelli. Alle 20.30, in Piazzetta della Misura, spettacoli teatrali su Annalena portati in scena dai ragazzi delle scuole.