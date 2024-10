Al via la stagione dei Sozofili: su il sipario con Gioele Dix

La stagione teatrale 2024-25 al teatro dei Sozofili di Modigliana, piazzale Berlinguer, partirà a novembre e per il terzo anno sarà realizzata insieme ad Ater Fondazione, ma è già tempo di abbonamenti dal 7 al 10 ottobre per i rinnovi della scorsa stagione e dall’11 al 18 ottobre per la vendita abbonamenti e carnet aperta a tutti. Sei i titoli in cartellone (inizio spettacoli ore 21): su il sipario il 14 novembre con Gioele Dix e il suo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’; il 13 dicembre tocca a ‘Le sorelle Robespierre’, interpretate da Alessandro Fullin e Simone Faraon.

Il 17 gennaio ecco ‘La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo’, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri; a seguire il 22 febbraio ‘The Barnard Loop’, con Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi. Il 15 marzo omaggio a Pino Daniele dei musicisti Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con ‘Il cielo è pieno di stelle’. L’11 aprile chiude la stagione la commedia ‘Le prénom. Cena tra amici’.

È prevista una programmazione, che sarà resa nota più avanti, per i più piccoli grazie a ‘Sciroppo di teatro’: progetto promosso da Ater Fondazione in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. Per Natalino Mingrone, presidente di Ater Fondazione. "Presentare un nuovo cartellone è motivo di orgoglio e di felicità. Ater, da sessant’anni a questa parte, ha scommesso su tre idee forti per lo sviluppo culturale del territorio: qualità degli spettacoli, mescolanza dei generi proposti, radicamento nei luoghi. Il successo di questo teatro dimostra che bisogna credere nelle comunità e nei palcoscenici. La nuova stagione è ricca di stimoli e suggestioni, quello che Modigliana merita e noi continueremo a fare". "L’unicità del teatro - secondo il sindaco di Modigliana Jader Dardi - risiede nell’essere un medium capace di combinare varie forme espressive e creare un’esperienza immediata e coinvolgente per il pubblico. Oltre ad essere uno specchio sociale e culturale, il teatro rende ogni rappresentazione un’esperienza personale e unica, capace di stimolare un pensiero critico e consentire al pubblico di esplorare le diverse dimensioni del vissuto umano". Gli orari della biglietteria sono lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 19. Per informazioni e biglietteria: tel. 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it; www.ater.emr.it.

Giancarlo Aulizio