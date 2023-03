Al via lo studio di Venturelli

E’ il nuovo progetto di Futura, nome d’arte dell’artista forlivese Tommaso Venturelli (‘Tutta la notte’ è il titolo del suo ultimo singolo) e, come sempre, riguarda la musica. Questa volta il cantautore, in collaborazione con Pietro Ghini, si lancia in un’avventura nuova e sta per aprire uno studio di pre produzione musicale in via Maroncelli 52. Anche se lo studio non è ancora entrato in pieno regime, è già in calendario la prima di una serie di serate live che animeranno quello che, all’occorrenza, diventerà un vero e proprio locale per amanti della buona musica. Domani dalle 18 a mezzanotte sul palco si alterneranno quattro ospiti forlivesi: i Rottada, The wave, Tibi e i Petunia Sauce. L’evento è organizzato in collaborazione con Radio Fly Web che racconterà la serata attraverso interviste e dirette radio.