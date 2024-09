Al via stasera il progetto ’Cyber’ su scuola e informazione

E’ in programma stasera dalle 18 alle 19.30 nell’aula magna della scuola ‘Serri Pini’ dell’istituto comprensivo Valle del Montone di Castrocaro l’incontro di apertura del progetto ‘Cyber: Cura dell’informazione per il benessere della relazione’. Una proposta che nasce con l’intento di valorizzare la comunità scolastica come patrimonio culturale vivente. "Le iniziative di carattere divulgativo e di ricerca, le relazioni con gli esperti valorizzano, all’interno dei Patti educativi di comunità, un patrimonio culturale immateriale – spiega Antonio Ozzimo del progetto di psicologia scolastica dell’istituto, moderatore dell’incontro odierno –. Pratiche, rappresentazioni, espressioni, sapere e capacità, spazi culturali associati che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi anche i singoli individui, riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale". Un patrimonio immateriale "che garantisce un senso di identità e continuità e incoraggia il rispetto per l’eterogeneità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltreché il rispetto reciproco tra le comunità stesse e i soggetti coinvolti".

Aderiscono al progetto, che gode del patrocinio dell’Università degli studi di Parma, gli istituti comprensivi 1 ‘Baldoni’ di Forlì, quello di Civitella, il ‘S. Giuseppe’ di Lugo e il ‘Novello’ di Ravenna, oltre al Centro Provinciale Istruzione Adulti Forlì Cesena. Promuovono le iniziative anche gli istituti comprensivi 4 e 9 di Forlì. All’incontro inaugurale interverranno la direttrice del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile dall’Ausl Romagna Mariella Allegretti, che dialogherà sulle condotte esternalizzanti con i docenti; Monica Pacetti dell’Università di Bologna e Christian Franceschini del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. A introdurre i lavori sarà il dirigente scolastico Antonio Citro della scuola capofila IC Valle Montone. L’incontro ha valore di formazione continua e permanente per i partecipanti che operano all’interno degli istituti scolastici che realizzano progetti di psicologia scolastica. È anche aperto a studenti e laureandi in psicologia ai quali, su richiesta, è rilasciato attestato di partecipazione.