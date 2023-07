Al via stasera ’Pesche in festa’ con cena a tema

Stasera alle 20 si terrà l’inaugurazine di ’Pesche in festa’ la manifestazione allestita nell’area della parrocchia di San Martino in Villafranca in via Lughese 135. L’evento in programma fino a domenica sarà caratterizzato da molti appuntamenti, a partire dalla prima serata quando dalle 19 si potranno degustare aperitivi con la frutta mentre alle 20 l’avvio ufficiale della festa sarà dato dal taglio del nastro da parte del sindaco Zattini.

A seguire sarà in programma una cena a tema, con piatti della tradizione romagnola rivisitati con l’utilizzo delle pesche; dalle 21.30 spettacolo musicale con l’orchestra ’La storia di Romagna’ e sarà presentato da Roberto Ruffilli. Nelle successive serate sono in programma eventi musicali a ingresso libero con i Banda Larga Live Music Band, il gruppo Zic e Nicolas Show.