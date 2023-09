Al via un ’PerCorso di fumetto’ con 7 autori internazionali

Riparte a Forlì il corso gratuito di fumetto ’PerCorso di Fumetto’, aperto a tutti gli interessati e giunto alla seconda edizione. Promosso dall’Avis comunale e dalla Fumettoteca regionale, con i patrocini del Comune di Forlì e dell’Ausl Romagna, vedrà la presenza di sette grandi autori di fama internazionale per una serie di incontri volti a migliorare e stimolare anche una più profonda comprensione dell’universo della donazione e della solidarietà. Ci si può iscrivere on line nel sito della Fumettoteca (www.fanzineitaliane.itfumettoteca) entro il 23 settembre ed è aperto a giovani e meno giovani. Il fumetto è un notevole mezzo di comunicazione, efficace in molti settori, compreso quello della solidarietà e del volontariato. Per tutto il periodo del corso e del contest tutti i soci e volontari Avis che si recheranno alla sede della Fumettoteca riceveranno in omaggio due albi a fumetti. Il calendario del corso propone dieci incontri, per un totale di 20 ore, presso la sede Avis Forlì, via G. della Torre 7, dal 26 settembre al 27 ottobre, nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle 16 alle 18.

Grazie al supporto di grandi fumettisti, autori di personaggi come Batman, Max Fridman, Guerre Stellari, Tex, Dylan Dog, Nattan Never, Zagor, Diabolik e Lupin III tutti potranno conoscere e addentrarsi in una dimensione di ricerca di una maggiore inclusività sociale. Scopo e tema della seconda edizione del Contest a premi dal titolo ’Fatti di... Sangue’ è infatti la realizzazione di un elaborato fumettistico teso alla promozione della donazione del sangue, un’azione importante con tutti i suoi risvolti sanitari e sociali.

Gianni Bonali