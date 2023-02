Al via un progetto per portare il cibo romagnolo in Germania

I prodotti agro alimentari romagnoli alla conquista del mercato tedesco. Mentre non cessano le polemiche sulla mancata presenza del territorio e delle eccellenze del forlivese e del cesenate nel documentario ’50 Motivi per amare l’Emilia-Romagna’ trasmesso dalla rete di Berlino-Brandeburgo RBB, Il Gal L’Altra Romagna, promuove un progetto a sostegno dei prodotti locali romagnoli proprio in terra tedesca. Il progetto sarà realizzato nei prossimi mesi e promuoverà le produzioni ( agricole e non solo) del territorio collinare e montano esplorando le possibilità di sviluppo di nuovi mercati a partire da quello tedesco puntando alla presentazione di prodotti dove è forte il legame tra scelte alimentari e benessere psico-fisico.

L’immagine dell’Italia all’estero si concentra su fattori tradizionali quali storia, cultura, arte, turismo, stile di vita e dieta mediterranea, qualità dei prodotti alimentari locali e in questo contesto la Romagna, tutta la Romagna, è in grado di offrire caratteristiche e tipicità uniche. Così L’Altra Romagna organizzerà eventi sui prodotti alimentari del territorio del Gal e collaborando con Enti italiani, associazioni di produttori e associazioni tedesche (ristoratori, scuole di cucina italiana in Germania, associazioni di consumatori) per favorire gli scambi. "La limitazione del movimento delle persone causa Covid – commenta il presidente del Gal Bruno Biserni – ha reso più ricercati i nostri prodotti, ben noti ai consumatori in Germania dove il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e la diversa attitudine di spesa dei consumatori, offre il contesto ideale dove proporre la realtà dei prodotti agro-alimentari realizzati dai nostri artigiani e imprenditori".

o. b.