Al via una collettiva al museo vescovile: il tema è ’La scelta’

Il tema di quest’anno della mostra collettiva al Mu.Ve. di Modigliana è ‘La scelta’ e sarà inaugurata oggi nel tardo pomeriggio alle ore 19,30 in piazza Cesare Battisti 12. Realizzata in collaborazione con l’associazione culturale ‘Ics Fectori Art’, saranno visibili fino al 29 ottobre quaranta opere tra sculture, dipinti e fotografie di una ventina di artisti. La mostra sarà aperta tutte le domeniche, dalle 16 alle 18, quando sarà possibile visitare anche la collezione permanente di arte contemporanea e l’appartamento storico dei Vescovi, con la collezione di arte antica e le quattro famose lunette del pittore macchiaiolo modiglianese Silvestro Lega (1826-1885). Si potranno prenotare visite anche fuori orario e in giornate diverse telefonando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 347.5571748 o inviando una email all’indirizzo della responsabile del Mu.Ve. [email protected].

Giancarlo Aulizio