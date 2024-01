Al ’Zoc ed Nadel’ la graphic novel firmata Ghermandi

Si chiama Francesca Ghermandi la bolognese e graphic novel che oggi alle ore 12 presenterà per Eris edizioni, allo Zoc ed Nadel di Modigliana, grazie alla libreria ‘Bauci Città’ di Noemi e Samuele: ‘I Misteri dell’Oceano Intergalattico’. Moderatrice Lidia Linari. Ghermandi è una delle migliori autrici del fumetto italiano e dopo un’attesa di 10 anni torna in libreria. Le storie a fumetti e illustrazioni di Ghermandi sono state pubblicate da riviste italiane e straniere a partire dalla metà degli anni ’80: Frigidaire, Echo des Savanes, Comic Art, Linus, Cyborg, Zero Zero.