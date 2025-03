‘Albana Dèi’: riconoscimento per la cantina Madonia di Bertinoro

Fra i vincitori della selezione ‘Albana Dèi 2024’, organizzata a Imola dal Consorzio Vini di Romagna è stata premiata anche l’Albana secca Docg ‘Neblina’ 2023 di Giovanna Madonia di Bertinoro, che si è classificata seconda al Premio Valter Dal Pane ‘L’Indigeno del Cuore’, dopo I Tre Monti di Imola. Commenta il forlivese Roberto Monti, presidente del Consorzio: "Albana Dèi rappresenta da 12 anni un momento fondamentale per la promozione e valorizzazione del Romagna Albana Docg, vitigno che incarna l’identità e la tradizione della nostra terra. Questo evento celebra non solo la qualità dei nostri vini, ma anche il legame profondo che unisce produttori, territorio e appassionati. Il grande coinvolgimento di pubblico e il prestigio della giuria tecnica confermano il valore di questa iniziativa, che continua a far crescere la consapevolezza e l’apprezzamento per il nostro vino più identitario". Aggiunge la premiata Madonia: "La nostra Albana premiata, Neblina, è un tipico vino delle colline di Bertinoro, formate da terreni calcarei e spungone, che offrono al vino buona acidità, grande corpo, equilibrata salinità e squisita freschezza. Sono contenta di questo premio, perché a concorrere eravamo 52 cantine". Madonia, sfruttando un hobby del padre, fondò nel 1992 l’omonima azienda sulle colline bertinoresi di Montemaggio, che oggi conduce con la figlia Miranda, formata da 15 ettari di vigneti, 60% a Sangiovese e 40% ad Albana, producendo annualmente 60-70mila bottiglie, distribuite nel Nord Italia e anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

Quinto Cappelli