Albanese in prigione con ‘Grazie Ragazzi’

E’ un nuovo arrivo ‘Grazie ragazzi’, di Riccardo Milani. Antonio (Albanese) è un attore con una grande passione per la recitazione, ma che purtroppo non riesce a trovare un ingaggio. È così che decide di accettare un impiego come insegnante in carcere e di tenere un laboratorio teatrale per i detenuti. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo questa iniziativa, l’attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte delle persone talentuose. La scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, che con il tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell’istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare la compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere, per dare loro l’opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l’opera di Beckett ‘Aspettando Godot’.

Rimane ‘Tre di troppo’, di e con Fabio De Luigi. Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) sono una coppia perfetta: passionali, in forma, alla moda e... felicemente senza figli. Ma il destino ha in serbo per la coppia altri piani: senza alcun motivo apparente una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Essere la mamma e il papà di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza, portata avanti fino ad allora, si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita, ma come?

Ancora in cartellone ‘Avatar 2: La via dell’acqua’. Il film diretto da James Cameron, è il sequel in live action del film campione d’incassi del 2009. La storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nel primo Avatar. Ritroveremo i due protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con figli al seguito, pronti a esplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l’umanità. Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana.

Resta in sala, infine, ‘Le otto montagne’, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Il libro vede al centro della storia l’amicizia decennale tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi). Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato. Del cast del film fanno parte anche: Filippo Timi ed Elena Lietti.