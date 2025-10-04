Albatechnics cresce al Ridolfi. L’hangar manutenzioni diventa maxi

di Sofia Nardi

FORLÌ

Un ‘pezzo in più’ che fa tutta la differenza, quello che ha portato, ieri mattina, all’inaugurazione del rinnovato hangar gestito da Albatechnics, società specializzata nella manutenzione degli aeromobili che opera anche all’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì. L’hangar, infatti, fino ad ora non consentiva il ricovero completo dei velivoli, costringendo gli addetti a lasciarne all’esterno la parte posteriore della maggior parte dei mezzi. Un problema risolto con l’aggiunta di un’appendice larga 53 metri e lunga 17, per 24 metri quadrati di ingombro totale. Un’operazione realizzata in tempi record – appena 67 giorni – che ora apre a nuove importanti possibilità e che rende la società ancora più competitiva sul mercato.

"Abbiamo appena attivato una nuova collaborazione con un’importante compagnia che richiede tra le priorità il ricovero completo del velivolo: prima di questi lavori sarebbe stato impossibile", le parole di Alessandro Fagotto, amministratore unico di Albatechnics. La struttura ha comportato una vera sfida anche per le ditte che si sono occupate della realizzazione, costata circa un milione e mezzo di euro: "Si tratta di realtà locali che si sono impegnate a realizzare un’unica campata metallica: la più grande che avessero mai prodotto". Il momento del taglio del nastro, così, è diventata un’occasione per stilare un piccolo bilancio e, sopratutto, per felicitarsi insieme del risultato. "Questa è una giornata che ci rende orgogliosi – ha cominciato il manager – e che segna una tappa importante, un passo in più di un percorso che ha visto crescere la nostra realtà e le nostre competenze al passo con un mondo in continuo cambiamento". Fagotto ha tenuto anche a ringraziare, oltre a tutto il suo team, anche la società di gestione dello scalo forlivese, F.A.: "Tutto quello che abbiamo raggiunto è il risultato di una bella sinergia, consapevoli che questo non è un punto di arrivo, ma di partenza".

Le nuove potenzialità di Albatechnics, del resto, rappresentano un’ottima notizia per tutto l’aeroporto di Forlì che ha più volte dichiarato di non puntare solo sui voli di linea, ma anche su uno sviluppo legato proprio al mondo della manutenzione aerea. Lo conferma Riccardo Pregnolato, accountable manager di F.A.: "Questo intervento è un forte segnale di vitalità da parte dello scalo, anche perché quella della manutenzione è una delle realtà sulle quali continuiamo a investire". Presente alla cerimonia inaugurale anche Alexander D’Orsogna, da poco nominato direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac): "Questo hangar rinnovato e potenziato rappresenta un’opportunità enorme per l’aeroporto e per tutta la regione – ha commentato - Uno scalo come questo, con eccellenze quali Albatechnics, ha veramente il potere di contribuire a far girare l’economia del territorio".