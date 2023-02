Alberature, Castrocaro ora si rifà il look

di Francesca Miccoli

Chi si aggira per le strade di Castrocaro e Terra del Sole in questi giorni può notare squadre di giubbetti arancioni alle prese con la recisione di rami degli alberi su tutto il territorio comunale. E’ infatti partito recentemente il primo intervento del 2023 per la manutenzione delle alberature urbane. Il programma dei lavori prevede non solo potature, ma anche abbattimenti delle piante ammalorate sia lungo le strade sia in alcuni giardini pubblici.

Tra le strade interessate all’ombra del Campanone si segnalano le vie Dante, delle sorgenti, Guccerelli, Baracca e vicolo Cantinaza. In ambito terrasolano, invece, sono previsti interventi nelle vie Moro, Nenni, Lega, Battisti, Ladino, nel giardino di via La Malfa, nonché all’interno del centro storico mediceo in piazzetta Baccarini e in via Prato Giordano Bruno, la strada che abbraccia la chiesa di Santa Reparata, i cui versanti sono comunemente indicati come i ‘pratini’. Il costo di questa prima operazione sarà di circa 50mila euro, fondi stanziati a luglio dall’amministrazione appena insediata.

"Come anticipato, stiamo avviando un piano di ordinaria manutenzione in coerenza con il nostro programma elettorale - dichiara il sindaco Francesco Billi –. Il territorio comunale necessita di svariati interventi riguardanti le alberature urbane, tant’è che in alcuni casi le chiome delle piante limitano addirittura l’illuminazione pubblica. Stiamo seguendo le indicazioni dei tecnici per individuare le priorità e il programma in corso riguarderà numerose criticità, ma ovviamente non sarà esaustivo".

Già quest’anno è infatti in agenda un secondo intervento. "Cercheremo di mantenere il passo durante l’intero mandato – prosegue il primo cittadino –. Insieme alle potature è prevista anche l’analisi dello stato di salute delle piante, così da poter abbattere quelle segnalate dagli esperti perché ammalorate e dunque pericolose, come nel caso del platano sul viale all’altezza della Farmacia di Terra del Sole. Le ripiantumazioni verranno effettuate a norma di legge, anche se non sempre nello stesso sito".

Gli interventi in corso di svolgimento non riguarderanno, fra l’altro, solamente le alberature stradali, ma anche quelle di alcuni parchi e giardini. "Sempre in merito al verde urbano – preannuncia Billi – un’attenzione particolare andrà rivolta in un prossimo futuro alle imponenti alberature su viale Marconi: un patrimonio prezioso, ma delicato e impegnativo da tanti punti di vista".

Non ancora conclusi gli interventi attuali, già si delinea il quadro di quelli del prossimo futuro. "L’ordinaria manutenzione è fatta così: una volta arrivati in fondo occorre rifarsi da capo. Per questo l’importante è ricominciare subito a curare il territorio pianificando man mano le attività che possiamo garantire compatibilmente con le risorse municipali. Inoltre – conclude il sindaco –, l’amministrazione conta fra qualche mese di riprendere anche gli interventi sugli asfalti".