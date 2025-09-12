Alberghi da trasformarre in residenze universitarie: l’incontro

Alle 15 nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole avrà luogo un incontro informativo con il Commissario Straordinario Nazionale dell’Housing Universitario per la presentazione del bando Pnrr e relativi contributi, destinati alla trasformazione di strutture alberghiere (o gruppi di appartamenti) in residenze universitarie. Il Comune termale si è infatti attivato per promuovere la riqualificazione e il riutilizzo degli immobili, in particolare quelli a funzione alberghiera: non solo gli hotel chiusi ma altresì quelli in attività che si trovino in condizione di antieconomicità. Locali che potranno essere trasformati in appartamenti residenziali o residenze collettive mentre è esclusa categoricamente dal governo cittadino la trasformazione nei cosiddetti Cas, ovvero centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutti gli interessati, verranno illustrati il bando Pnrr e le condizioni di partecipazione, oltre ai contributi e alle agevolazioni previste. Tra queste ultime la possibilità di operare la conversione senza dover richiedere alcuna deroga al Consiglio Comunale ma semplicemente attraverso la segnalazione di inizio attività, la cosiddetta ‘Scia’.

L’appuntamento sarà introdotto da un aggiornamento sul numero in crescita degli studenti universitari nel polo forlivese dell’Università di Bologna.

"Un’opportunità interessante – spiega il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi – , come è dimostrato dalle manifestazioni di interesse e dalle domande di partecipazione al bando già formalizzate. L’incontro è l’occasione per chiarire ogni dubbio". Info: 0543.767101, interno 2, Ufficio Area Governo del Territorio, o consultare il sito del Comune.