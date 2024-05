Alberghiero Artusi, convegno e cena con 3 chef eccellenti

Un prelibato e inatteso fuori programma è l’evento speciale organizzato dall’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli per la serata di oggi quando, a poco più di un mese dalla conclusione ufficiale della settima edizione di CucinArte, spunta a sorpresa dalla toque dello chef il quarto appuntamento della rassegna, la cui cifra distintiva saranno ancora una volta le affinità elettive tra le creazioni dell’arte culinaria e le espressioni delle arti figurative.

Protagonisti della serata tre eccellenze dell’Istituto artusiano, tre ex allievi dalla carriera stellata: Nicolas Cacchi (foto), che vanta una prestigiosa esperienza al San Domenico di Imola e all’elegante Forte Village Resort in Sardegna, Daniele Diessa, chef pasticcere dalla formazione internazionale, e Andrea Giacchini, chef castrocarese estroso e genuino patron di Essentia. Alle 19.40 conferenza in aula magna. A seguire, la cena preparata dal team stellato che guiderà in brigata gli allievi dell’Istituto Alberghiero in esercitazione speciale coordinati dai loro docenti. L’evento è sold out.