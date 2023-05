Alberghiero, cena dei maturandi dedicata alla giovane Fatima

L’alberghiero di Forlimpopoli torna ad organizzare una serata-evento dedicata alle classi quinte in cui i maturandi degli indirizzi, enogastronomia, sala-vendita e accoglienza turistica, daranno prova delle conoscenze acquisite preparando una prelibata cena a famiglie e docenti. L’iniziativa si svolgerà questa sera presso la grande sala dei ricevimenti della scuola. "Si tratta di una gradita tradizione – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico – un appuntamento tanto atteso dai ragazzi, che alla vigilia dell’esame di stato e del loro ufficiale ingresso nel mondo del lavoro, desiderano ringraziare la scuola, in particolare i docenti, per la formazione e la crescita professionale acquisite nei 5 anni trascorsi e al contempo rendere orgogliose le famiglie, che in questo tempo li hanno sempre sostenuti e guidati. E il modo migliore per offrire tale prova di maturità è sicuramente sul campo, facendo ciò che sanno fare meglio e cioè mettendo le mani in pasta, ognuno dando il meglio di sé nel proprio indirizzo di specializzazione. La serata avrà, inoltre, una dedica speciale, perché sarà l’occasione per ricordare Fatima Boulgoute, studentessa di 5ªB, tragicamente scomparsa lo scorso aprile. La sua morte ha così profondamente scosso l’intera comunità scolastica toccandoci tutti da vicino, per questo da allora non abbiamo mai smesso di far sentire ai ragazzi tutta la nostra vicinanza e il nostro conforto accompagnandoli e supportandoli in questo periodo difficile. Pertanto, – conclude – tutto l’istituto intende fissare nella memoria questo esempio indelebile di passione e di impegno intitolando a Fatima il laboratorio di informatica-accoglienza turistica situato a piano terra della sede centrale dell’Istituto. In più, come ultimo saluto a Fatima, durante la serata conviviale verrà svelata la targa ricordo a lei dedicata. I contributi raccolti durante la cena saranno destinati all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto".

ma.bo.