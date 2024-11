Alberghiero e Carducci aprono le porte ai giovani

Le scuole superiori di Forlimpopoli si presentano ai futuri alunni con gli open day del Liceo delle Scienze Umane ‘V. Carducci’ e dell’Istituto Alberghiero ‘P. Artusi’. Il Liceo apre le sue porte domani, dalle 18 alle 20.

Insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità della proposta liceale dell’indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari.

Sabato dalle 15 alle 18 sarà la volta dell’Artusi, entrando nei laboratori adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio, enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica.

"Si tratta di un’occasione preziosa – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto – dedicata all’informazione e all’orientamento dei ragazzi alla vigilia di una scelta che condiziona in maniera significativa il futuro della loro vita sociale e lavorativa". L’anno scolastico 2024-25 si è aperto con la novità degli ambienti di apprendimento, in tutto 24 aule tematizzate Next Generation Classrooms e 3 Next Generation Labs dove svolgere pratica operativa di cucina tradizionale, sala-bar, pasticceria e poi ancora l’Artusi travel agency, una reception per role playing, tre stazioni di realtà aumentata e immersiva, un proiettore olografico, una stazione podcast, l’utilizzo del software gestionale per il ristorante, la vendita e l’hospitality e un laboratorio di lingue.

ma.bo.