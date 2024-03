Alberghiero e Libera insieme contro le mafie... con gusto

Si scaldano i fornelli per la cena dell’8 marzo all’alberghiero di Forlimpopoli organizzata dalla scuola con Libera Forlì Cesena. L’evento è il culmine di un itinerario didattico-formativo con al centro i temi della responsabilità sociale, del diritto e della legalità, che ha coinvolto l’istituto superiore. La cena, ore 20, sarà preceduta alle 18,30 in aula magna da un incontro di restituzione, durante il quale gli studenti delle classi quarte dell’alberghiero e del liceo delle Scienze Umane presenteranno l’esito del percorso info-formativo svolto da Libera per favorire una maggiore sensibilizzazione attorno a fenomeni criminali e mafiosi. A dialogare con gli studenti saranno Franco Ronconi, referente di Libera Forlì-Cesena, e Carlo Sorgi, magistrato e già giudice del lavoro.

"E’ con grande soddisfazione – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico – che il nostro istituto torna ad essere protagonista di un evento in cui i valori dell’impegno civile e della cittadinanza attiva saranno portati in tavola grazie alla professionalità dei nostri studenti e docenti che prepareranno e serviranno agli ospiti una gustosa cena a base dei prodotti delle cooperative di Libera Terra. Si tratta di una occasione in cui la conoscenza diventa coscienza e si trasforma in memoria ed impegno, un impegno che andremo a materializzare degustando prodotti che arrivano direttamente dai beni confiscati alle mafie, dimostrando come il diritto e la giustizia possano rinascere dalla terra e dalla tavola, una vittoria, etica e materiale, della società civile sul crimine organizzato".

Il contributo per la cena è di 38 euro a persona da destinare alle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa e alle attività promosse dall’associazione Libera. Prenotazione obbligatoria: 0543.740744 ore 8-13,30.