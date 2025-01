Albergo abusivo a Forlì con le camere nello scantinato: 56mila euro di multa alla proprietaria

Forlì, 18 gennaio 2025 – La polizia lo definisce un vero e proprio albergo abusivo. All’interno della struttura nel quartiere Romiti viveva una ventina di cittadina stranieri. Alla proprietaria dell’edificio sono state contestate 16 sanzioni per 56mila euro. L’operazione di Squadra Mobile e Volanti (una decina gli agenti impegnata) è stata fatta nei giorni scorsi dopo che lo stabile era stato segnalato come luogo di spaccio da parte dei residenti.

L’’albergo’ aveva camere numerate e letti sparsi: più di venti quelli a disposizione. Alcuni di questi erano stati ricavati anche negli scantinati, tra immondizia e sporcizia. Identificate una ventina di persone, di nazionalità straniera, alcune in condizione di marginalità e disagio, mentre altri risultano essere i principali esponenti della microcriminalità cittadina (tra loro anche due irregolari). La proprietaria è stata multata visto che, tra le altre cose, non aveva mai comunicato in questura la presenza degli ospiti della struttura.