"Alberi a rischio crolli, salviamo la Bidentina Boom di turisti, ora più parcheggi e controlli"

di Oscar Bandini La Prefettura di Forlì-Cesena ha convocato ieri, d’urgenza, un incontro per affrontare il tema della messa in sicurezza della strada provinciale numero 4, ovvero la Bidentina. Al centro delle attenzioni, su richiesta del sindaco, era il tratto Campigna-Passo della Calla, chiusa a più riprese nelle ultime due settimana a causa della caduta di piante sulla carreggiata. Erano presenti all’incontro oltre al prefetto Antonio Corona e al sindaco Daniele Valbonesi anche un tecnico del servizio Infrastrutture della Provincia di Forlì-Cesena, il presidente del Parco nazionale Luca Santini, la responsabile del reparto Carabineri per la Biodiversità di Pratovecchio (il tenente colonnello Paola Ciampelli) e come uditori alcuni membri della giunta santasofiese, il presidente della consulta di frazione di Corniolo-Campigna, l’Arma dei Carabinieri e il responsabile del coordinamento Territorio Ambiente dei Carabinieri forestali del Parco tenente colonnello Marco Mencucci. Sindaco Valbonesi, oggi è la Madonna del Fuoco e tanti forlivesi giungeranno a Campigna per trascorrervi una giornata sulla neve. Può garantire loro l’accesso alla stazione invernale e così la sicurezza? "Posso garantire senz’altro la viabilità nel tratto montano della Bidentina dalla Campigna al Passo della Calla e fino ai Fangacci, ovviamente con l’uso di pneumatici invernali o catene. Non posso garantire...