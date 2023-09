Alberi abbattuti al Ronco: "Nessuno ci ha avvertito"

"Portare le famiglie nell’alveo del fiume Ronco e ritrovarsi con uno spiazzo enorme di alberi abbattuti, non sapendo come spiegare alle persone la cosa, è disarmante". Questa la descrizione di cosa è successo alcuni giorni fa da parte dei responsabili dell’associazione Spazi Indecisi, capofila del progetto ‘Spinadello - centro visite partecipato’. Il tratto di fiume interessato è proprio quello del Sic (sito di interesse comunitario), poi divenuto Zps (zona di protezione speciale) che dal campo di golf di Forlì arriva, appunto, verso i meandri del fiume Ronco.

Da alcuni giorni in quest’area si stanno svolgendo degli abbattimenti di alberi, anche di notevoli dimensioni. "Qui è stato rifatto l’argine, giustamente – spiega Stefano Raggi, dell’associazione I Meandri di Forlimpopoli, che coopera con Spazi Indecisi –, ma l’intervento di adesso è spropositato. Si sono andati ad abbattere alberi decennali, il tunnel verde che copriva il fiume non esiste più, inoltre i lavori hanno anche distrutto stagni effimeri dove era garantita la riproduzione di specie target europee, quali tritone crestato e raganella". Così Fausto Pardolesi, funzionario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale. "Si tratta di lavori per l’asportazione della vegetazione ribaltata all’interno dell’alveo fluviale – ci ha risposto –, nel tratto arginato a monte della via Emilia. Non si tratta di pochi rami, ma di centinaia di tronchi che devono essere rimossi con mezzi abbastanza pesanti, quindi dobbiamo portare tali mezzi fino in loco. Sia trattori con rimorchio, dove poter mettere tronchi anche di decine di metri di lunghezza, e mezzi con tenaglie tali da poter tagliare i tronchi. Si tratta di una strada di 4 o 5 metri di larghezza". "Lavori che non sono stati comunicati, né tantomeno condivisi" è la denuncia delle due associazioni. "Noi siamo assegnatari – spiega Francesco Tortori, presidente di Spazi Indecisi – di una convenzione per attività di cura, promozione e valorizzazione dell’area naturalistica dei Meandri del Fiume Ronco. Negli ultimi anni la Regione e i Comuni hanno sviluppato un lungo e laborioso processo partecipato per la promozione e la valorizzazione della zona protetta. E’ nato uno specifico ‘Osservatorio locale per il paesaggio del Ronco-Bidente e in questa area trova sviluppo la via Romea – Germanica. Non si capisce perché, su un intervento così impattante, tutti gli stakeholder non siano stati minimamente coinvolti, ma neppure avvertiti". "L’area interessata è ben oltre i 4 o 5 metri di larghezza – continua Raggi –, si assiste all’abbattimento selettivo di alberi, guarda caso i più grossi e vecchi. La ditta incaricata, che di mestiere fa cippato, agisce senza alcun controllo da parte delle istituzioni. Ci sentiamo traditi nella fiducia nelle istituzioni che in questi anni si era creata".

Matteo Bondi