Alberi monumentali. Dalla Regione 235mila euro

Comuni, soggetti pubblici o privati proprietari o delegati di un albero monumentale regionale o di un albero monumentale d’Italia possono presentare domanda entro il 15 settembre alla Regione, per il finanziamento di manutenzione dei medesimi.

I finanziamenti al 100% saranno assegnati in base alla graduatoria e ad esaurimento delle risorse disponibili: 235mila euro per il 2025. In riferimento all’annualità di contributo, l’importo massimo concedibile per ogni domanda pervenuta è fissato a 15mila euro per gli alberi singoli, mentre, in caso di filare o di gruppo di esemplari arborei, l’importo massimo concedibile è fissato 25.000 (info: Stefania Vecchio 051-5278846, e-mail stefania.vecchio@regione.emilia-romagna.it, Francesco Besio 051-5276074, e-mail francesco.besio@regione.emilia-romagna.it e https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/sistema-regionale/flora/alberi-monumentali).

I dirigenti regionali dell’apposita Area di riferimento spiegano anche che "la gestione e le attività di intervento devono essere affidate e realizzate esclusivamente dagli arboricoltori certificati, così come individuati dal Sistema regionale delle qualifiche della Regione Emilia-Romagna, nonché dall’European Tree Technician (Ett), dall’European Tree Worker (Etw) o dal Certified Veteran Tree Specialist (VetCert)". Laddove non già esistenti, per tutti gli interventi ammessi deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione e la relativa posa in opera dei cartelli segnaletici conformi al Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell’Emilia-Romagna.

Per gli Alberi monumentali regionali (Amr), l’atto di approvazione della graduatoria dei contributi regionali è comprensivo delle procedure previste dalla Direttiva regionale, di cui alla delibera di giunta 864/2024, mentre per gli Alberi monumentali d’Italia (Ami) è necessario seguire gli appositi procedimenti previsti dalla Circolare ministeriale numero 461 del 5 maggio 2020.

Quinto Cappelli