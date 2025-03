"Alberi potati da ditte esperte: causavano disagi da oltre 10 anni"

"Tigli di via Cimatti, potatura e non capitozzatura. Sono solo polemiche pretestuose". Così il sindaco di Galeata Francesca Pondini risponde alle dure critiche avanzate nei giorni scorsi dai coordinatori di Europa Verde di Forlì-Cesena che avevano accusato l’amministrazione comunale di scempio e di aver dato il via ai lavori "senza uno straccio di perizia, senza una valutazione tecnica adeguata, affidando a gente che, visti i risultati, appare priva della necessaria professionalità e competenza".

La risposta del sindaco è netta. "La valutazione preventiva è stata effettuata su incarico della Provincia da professionisti qualificati dello Studio Palotti di Rocca San Casciano, per verificare le condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi. Le ditte incaricate dal nostro Ufficio Tecnico sono altamente qualificate e da tempo specializzate in questo tipo di interventi".

Pur ammettendo che il Comune non si è mai dotato di un regolamento e del censimento del verde urbano, il primo cittadino ribadisce che l’incarico è stato affidato tramite procedure che hanno coinvolto tre ditte: Paolo Betti di Galeata, Eredi Peron di Meldola e Deutch per un totale complessivo di circa 13.000 euro più Iva. "Le determine con cui sono stati affidati gli incarichi sono state redatte secondo criteri di rotazione e trasparenza che privilegiano le ditte locali. Le ditte coinvolte sono di provata esperienza. Gli alberi non venivano potati da oltre 10 anni, causando disagi alla circolazione dei veicoli pesanti, soprattutto a causa della presenza di abbondante fogliame. L’intervento risponde alle richieste dei cittadini che hanno chiesto di evitare l’abbattimento come previsto dalla precedente amministrazione".

Oscar Bandini