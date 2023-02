"Alberi, sosta ed elisoccorso: ora un piano"

Nei giorni scorsi si è svolto il sopralluogo congiunto richiesto dal Prefetto di Forlì-Cesena, tra Comune di Santa Sofia, Provincia di Forlì-Cesena, Parco nazionale e Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio (gestori delle Riserve Biogenetiche dello Stato e quindi di Campigna) per trovare una soluzione immediata e anche di medio-lungo periodo al crollo delle piante sulla Sp4 Bidentina che ha creato non pochi problemi di sicurezza e la conseguente chiusura in più occasioni della strada che collega la Romagna al Casentino.

"Sono soddisfatto di quanto è emerso – commenta il sindaco Daniele Valbonesi anche nella sua veste di consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del forlivese – perché da tutti i soggetti coinvolti sono emersi la volontà di trovare una soluzione e anche spunti progettuali interessanti. Nello specifico per ridurre nell’immediato il pericolo delle piante più ammalorate, i rappresentanti del Parco e del Raggruppamento Carabinieri si sono presi l’impegno di verificare sul campo per eliminare, dopo aver effettuato il martellamento, le piante che possono creare pericolo agli utenti della strada. In particolare nel tratto Campigna-Calla sopra gli ‘Occhi brutti’ dove è stata tranciata anche la linea telefonica. In secondo luogo è emersa la volontà di riprendere in mano l’accordo di programma firmato nel 2019 per definire un piano di gestione forestale in grado di garantire la sicurezza della strada insieme alla conservazione di un’area di pregio". Ma non è finita qui in quanto si sono affrontati i temi che da tempo tengono banco nell’area Campigna-Fangacci come i parcheggi e le aree per l’elisoccorso. "E’ necessario coinvolgere – aggiunge Valbonesi – il versante toscano (Unione dei Comuni del casentino, Provincia di Arezzo e Comune di Pratovecchio Stia) per definire l’intervento di allargamento e di riqualificazione del parcheggio del Passo della Calla e di altre aree dove si potrà parcheggiare a pagamento come accade in tutte le località turistiche montane. Per l’elisoccorso si è individuata un’area a Pian dei Fangacci e per la sua gestione saranno coinvolti l’Ausl Romagna, Il Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco".

Novità anche sulla stazione invernale e l’impianto di risalita della Capanna. "Dopo numerose verifiche sono giunto alla conclusione – precisa Valbonesi – che l’impianto di risalita che serve le due piste debba essere riqualificato insieme ad alcuni tratti delle piste per motivi di sicurezza. Abbandoniamo quindi il progetto seggiovia e chiederemo alla Regione risorse per riqualificare tutta l’area che è nei fatti diventata una stazione per l’avviamento allo sci e agli altri sport invernali come dimostrano il boom delle escursioni con le ciaspole, gli sci da escursionismo e di fondo". Una presa di posizione quella di Valbonesi che farà certamente discutere. "Inoltre – conclude il primo cittadino – abbiamo discusso anche della triste realtà del Rifugio Cai Città di Forlì chiuso da anni perché non gestibile in quanto troppo energivoro. E’ necessario trovare una soluzione tra i proprietari del Cai, Comune, Parco e Ministero in quanto è un edificio posto in uno snodo strategico. O si trovano le vie per riqualificarlo con interventi di efficientamento energetico e riducendo a 20-25 i posti letto (ora circa 50) o si abbatte ricostruendolo in un altro posto. Così non può restare a meno che il Cai non abbia le risorse per intervenire direttamente. Ma ne dubito".

Oscar Bandini