Alea, 18mila utenti per l’app. Solo quest’anno 1.618 segnalazioni: "Strumento per il decoro urbano"

Girare per strada e vedere un sacchetto abbandonato o un cestino gettacarte pieno oltre il limite può essere esperienza di tutti i giorni, da alcuni anni è possibile segnalare la situazione direttamente dal proprio smartphone.

Sono state circa 14mila le segnalazioni ricevute da Alea Ambiente tramite l’App che venne lanciata, contestualmente al nuovo servizio di raccolta porta a porta, nel 2019. Uno strumento che permette di accorciare la distanza tra cittadini e azienda pubblica di gestione dei rifiuti attraverso lo smartphone, ottimizzando così anche l’operatività dell’azienda stessa. Diverse sono le funzioni offerte dall’applicazione. Tra queste la più utilizzata è la possibilità di fare segnalazioni in tempo reale favorendone una veloce risoluzione.

L’app, infatti, permette agli utenti di inviare segnalazioni, geolocalizzando il punto esatto del problema e corredandolo con fotografie. I cittadini possono segnalare con l‘App sia la presenza di un cestino stradale pieno, sia un mancato ritiro di raccolta porta a porta oppure un rifiuto abbandonato. Tali segnalazioni vengono ricevute direttamente dal comparto operativo che interviene in media entro 48 ore per risolvere le problematiche segnalate.

Solo nel corso di quest’anno, sono state gestite tramite l’app 1.618 segnalazioni e si stima di raggiungere quota 2.450 entro la fine di dicembre. L’applicazione offre anche strumenti di consultazione utili, come l’eco calendario di raccolta personalizzato: inserendo il proprio indirizzo, infatti, si può visualizzare il calendario specifico della propria zona, verificando giorni e tipologie di rifiuti da esporre, con la possibilità di ricevere notifiche promemoria. Una sezione è poi dedicata alle news sui servizi e agli aggiornamenti aziendali, con la possibilità di ricevere avvisi tempestivi; permette inoltre di conoscere gli orari di apertura degli sportelli di Alea, così come quelli degli Ecocentri, con funzioni di geolocalizzazione per individuare facilmente le strutture più vicine.

"Questo strumento rappresenta un passo importante verso un servizio più efficiente, trasparente e partecipativo, in linea con il nostro impegno di tutelare l’ambiente e rafforzare il senso di comunità – afferma il direttore di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini –. Con oltre 18mila download e più di 14mila segnalazioni gestite dal 2019 ad oggi, l’app si conferma come un canale fondamentale di comunicazione con i cittadini, permettendo interventi rapidi e mirati che migliorano concretamente la qualità del servizio di raccolta e igiene urbana. Uno strumento che rafforza il senso di responsabilità condivisa e il rispetto per il decoro urbano permettendoci al tempo stesso di perseguire l’obiettivo di continuare a migliorare i servizi offerti, ascoltando le esigenze della comunità e promuovendo una cultura della raccolta differenziata e del rispetto ambientale". L’app è disponibile sia per dispositivi Android che Apple ed è totalmente gratuita.

Matteo Bondi