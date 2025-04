Alea, 420mila euro per progetti innovativi nei comuni montani

Alea si aggiudica un contributo a fondo perduto di circa 420mila euro per la realizzazione di progetti innovativi nei comuni montani. Le risorse, messe a disposizione da bandi Atersir, offrono una opportunità concreta per il territorio, permettendo di migliorare i servizi, ottimizzare le risorse e valorizzare l’ambiente. Finanziamenti come quello appena conseguito permettono di reinvestire le risorse nella comunità, dimostrando l’ impegno di Alea a garantire un equilibrio tra qualità dei servizi e sostenibilità economica. Spiegano i dirigenti della società: "Il contributo consentirà di investire in soluzioni intelligenti che renderanno il comprensorio dei 13 Comuni soci più pulito, moderno e sostenibile. I progetti, che saranno realizzati entro un anno, mirano a dotare il territorio di strumenti concreti, che vanno dal monitoraggio intelligente dei rifiuti alla campagna informativa per una raccolta più consapevole, passando per nuove soluzioni per il conferimento sicuro di rifiuti pericolosi e sistemi di videosorveglianza per contrastare abbandoni e atti vandalici". Tra questi, Alea si doterà di un sistema di monitoraggio di riempimento delle campane stradali per il vetro.

Una parte dei fondi verrà poi destinata all’acquisto, per centri di raccolta dei rifiuti di Tredozio, Predappio e Rocca San Casciano, di attrezzature dedicate al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi. "Grande attenzione è poi destinata al potenziamento di misure contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio, fenomeno rispetto al quale è prevista la posa di fototrappole in aree sensibili. Inoltre, alcuni centri di raccolta dei rifiuti saranno dotati di un sistema di videosorveglianza per contrastare e sanzionare non solo l’abbandono di rifiuti, ma anche errati conferimenti, atti vandalici e furti all’interno delle strutture". Infine, sarà promossa una campagna informativa per migliorare la qualità della raccolta della plastica attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sugli errori più comuni. Conclude Alea: "Migliorando la qualità dei materiali raccolti, si potranno ottimizzare le risorse, valorizzando ancora di più il materiale raccolto e avviato a riciclo, portando così benefici a tutta la collettività. Se la plastica viene conferita nel modo sbagliato, infatti, il materiale raccolto diventa scarto e quindi indifferenziato, riducendo l’efficacia del sistema di recupero".

Quinto Cappelli