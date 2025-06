Alea, agenti al lavoro. Rifiuti in strada: 100 multe

In un anno di attività sono un centinaio le sanzioni elevate dagli agenti accertatori di Alea Ambiente per violazioni legate all’abbandono di rifiuti e alla gestione impropria dei contenitori: una ventina riguardano il solo centro storico di Forlì. Alea, d’intesa con il Comune, ha rafforzato gli strumenti di controllo per migliorare il decoro urbano e contrastare gli abbandoni soprattutto in centro. Tra questi ci sono gli agenti accertatori, che lavorano in sinergia con la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie. La loro attività, anche nelle ore notturne, si concentra sull’abbandono di sacchetti o materiali accanto ai cestini pubblici, ai bidoncini condominiali e alle campane del vetro, una pratica che contribuisce al degrado dell’ambiente urbano e interferisce con l’efficienza del servizio di raccolta.

"Gli abbandoni sono una pratica ancora troppo diffusa, sintomo di inciviltà e maleducazione – dichiara l’assessore Giuseppe Petetta –. Crediamo sia importante e necessario coniugare la componente educativa e di prevenzione con l’attività sanzionatoria, per favorire e tutelare il decoro urbano". Particolare attenzione è rivolta all’esposizione dei contenitori, attraverso un monitoraggio quotidiano, con l’obiettivo di contrastare la prassi, ancora diffusa, di lasciare i bidoni a lungo sul suolo pubblico, anche dopo lo svuotamento. Tale comportamento, espressamente vietato dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, compromette l’immagine e la pulizia delle vie cittadine. Quando possibile, gli agenti accertatori suonano il campanello delle abitazioni private o accedono alle attività commerciali, per fornire chiarimenti e raccomandazioni sulle corrette modalità di esposizione e ritiro dei contenitori. In alternativa, viene applicato un adesivo di avviso sul contenitore lasciato in strada, con l’indicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Tariffario in caso di mancata rimozione entro la giornata successiva allo svuotamento. Nei casi di reiterate infrazioni, si procede con la sanzione amministrativa.

Una trentina di bidoncini risultati abbandonati e privi di identificazione sono stati rimossi definitivamente. "Stiamo mettendo in campo tutte le risorse e gli strumenti a disposizione per migliorare il decoro nel territorio – rimarca la presidente di Alea, Simona Buda –. È importante sottolineare che è la collaborazione e la sinergia con i cittadini a fare la differenza per raggiungere questo obiettivo comune, oltre che con la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie che sono le vere autorità competenti in materia di tutela ambientale e ordine pubblico".

Matteo Bondi