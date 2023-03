Alea, ancora dimissioni Lascia il vicepresidente

Continua il turn over ai vertici di Alea Ambiente, che però ieri ha annunciato il nuovo direttore generale, figura che mancava alla società dal settembre scorso. Due settimane fa, circa un mese dopo essere stato nominato, ha presentato le sue dimissioni da vice presidente Mario Corsi, amministratore delegato dell’azienda Emicon di Meldola. Era entrato nel Cda della società all’inizio di febbraio, indicato dai piccoli comuni (la compagine è formata da 13 comuni del Forlivese), assieme ad Anna Vallicelli, sindaca di Rocca San Casciano dal 1999 al 2004.

Corsi e Vallicelli avevano rimpiazzato i due consiglieri che avevano dato le dimissioni poco prima di Natale, Daniele Carloni ed Enrico Pieri. "Ho apprezzato la sincerità di Corsi nell’ammettere di non riuscire a onorare l’impegno – dice Simona Buda, dal 2021 presidente di Alea Ambiente – . I consiglieri sono molto occupati e se devono portare avanti un’attività imprenditoriale, come Corsi, non si riesce a condurre entrambi". Ieri si è riunito il coordinamento soci per fare il punto della situazione. "Ho chiesto ai sindaci di esprimere un nominativo entro la fine del mese – continua Buda – . Sarà l’opposizione a indicare il terzo membro del Cda".

Sempre ieri, si è però coperta un’altra casella che era vacante da quasi sei mesi: quella del direttore generale. La selezione ha premiato Gianluca Tapparini, 51enne di origine toscana, manager specializzato nel settore ambientale, che dallo scorso novembre era stato assunto da Alea Ambiente in qualità di direttore tecnico. "Tapparini è molto preparato ed entrerà nella nuova carica da aprile. In seguito – assicura la presidente – faremo un altro bando per individuare il nuovo direttore tecnico. Sono stati gli stessi sindaci a ritenere opportuno disporre di tutte e due le figure direzionali".

Si intuisce una certa difficoltà nell’individuare manager che restino a lungo all’interno di Alea Ambiente. Il direttore generale Paolo Di Giovanni, assunto a metà 2019, si era infatti dimesso a fine 2021. Dopo alcuni mesi è stato affidato il compito ad Angelo Erbacci, che svolgeva sempre lo stesso ruolo in Livia Tellus, la holding delle società partecipate del Comune di Forlì. Erbacci nel settembre scorso però è ritornato a Livia Tellus. Ora con Tapparini si viene dunque a colmare quel vuoto.

Il manager dovrà far decollare il piano industriale della società che prevede, fra l’altro, la costruzione dell’Ecocentro di via Golfarelli, che era atteso già per quest’anno. "Non sappiamo ancora se potremo contare sui fondi del Pnrr – conclude Buda – ma lo realizzeremo comunque, magari per stralci. L’intento è iniziare i lavori entro il 2023 e finirli in 3 anni".

Fabio Gavelli