Alea, arriva l’ecocentro da 840mila euro

È stato inaugurato a Meldola il nuovo Ecocentro di Alea Ambiente, la prima opera dell’azienda sul territorio finanziata con fondi del Pnrr. "Si tratta di un intervento strategico – ha detto nel suo intervento il sindaco Roberto Cavallucci – non solo per la comunità di Meldola, ma per l’intera vallata e il territorio: l’Ecocentro, come tutti gli altri centri di raccolta, sarà infatti fruibile da tutti i cittadini del bacino dei 13 Comuni soci di Alea Ambiente. È il centro più bello in attesa di quello di via Golfarelli che sarà inaugurato il prossimo anno. Un investimento corposo del valore di 840 mila euro di cui 700 dal Pnrr e 140 dal Comune".

Un’ area moderna e funzionale di circa 2000 mq in via Alessandro Volta facilmente raggiungibile dai vicini comuni della fascia collinare e dalla periferia sud di Forlì che sarà fruibile dagli utenti a partire da oggi e rimarrà aperta il martedì dalle 7,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 13,30 alle 17,30 per le utenze domestiche e non domestiche, mentre il sabato dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 solo per le utenze domestiche.

La presidente di Alea Simona Buda ha spiegato che "è stato un percorso virtuoso anche se complicato, quello che ha portato alla realizzazione grazie alla collaborazione pubblico-privato. Questa inaugurazione è la dimostrazione concreta dell’impegno dell’azienda nel fornire servizi essenziali a un bacino di utenza ampio e diversificato. Il nuovo impianto si inserisce in una strategia di potenziamento continuo, finalizzata a facilitare corrette pratiche di conferimento, ridurre l’impatto ambientale e affiancare i Comuni nel rafforzamento dell’economia circolare". Per il direttore di Alea Gianluca Tapparini "gli ecocentri sono fondamentali per chiudere il ciclo del porta a porta dei rifiuti". L’assessore e presidente coordinamento soci di Alea Filippo Santolini ha parlato di "un progetto virtuoso che ha coinvolto amministratori, tecnici e privati. Va in pensione l’Ecomobile, ovvero il mezzo itinerante che sarà sostituito proprio dall’Ecocentro". E ancora sono intervenuti Paolo Carini di Atersir e il deputato Jacopo Morrone presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti, che si è complimentato per la gestione dei rifiuti da parte di Alea, facendo presente le criticità che coinvolgono, invece, a livello nazionale vaste aree del paese. Le conclusioni sono state affidate all’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo: "Alea è un ottimo gestore – ha detto – e questo centro è la dimostrazione dell’importanza dell’impiantistica sempre più moderna. Vi invito a realizzare anche un centro per il riuso e dovremo a livello regionale affrontare anche il problema dello smaltimento dei materiali da costruzione e di demolizione".

Erano presenti alla inaugurazione i sindaci di Civitella e Bertinoro e l’assessore del Comune di Forlì Giuseppe Petetta, tecnici e amministratori di Alea e del Comune di Meldola, oltre ai consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi e diversi cittadini che potranno conferire gratuitamente una vasta gamma di materiali tra i quali: carta e cartone; vetro; plastica; metallo; Raae (apparecchiature elettriche ed elettroniche); ingombranti; pneumatici; oli esausti e filtri; vernici; sfalci e potature; oli minerali; umido e tessili-indumenti usati. Prima del taglio del nastro c’è stata anche la benedizione da parte di don Enrico Casadio per il quale "la raccolta dei rifiuti e il loro riuso sono gesti di grande solidarietà".