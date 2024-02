Alea, diretta su Instagram: "Così più vicini agli utenti"

Alea Ambiente, la società pubblica che gestisce la raccolta differenziata di 13 comuni del Forlivese, sbarca su Instagram, per dialogare con gli utenti. L’iniziativa si chiama ’Alive-In diretta con Alea Ambiente’.

Dopo i primi appuntamenti pilota, a partire da martedì prossimo l’appuntamento diventerà fisso, ogni settimana sul canale Instagram di Alea Ambiente (https://www.instagram.com/alea_ambiente/). A condurre la diretta social e a rispondere a dubbi e domande in tempo reale sarà Gianluca Tapparini, direttore generale Alea Ambiente, che in determinate occasioni verrà affiancato da esperti e ospiti legati al tema del giorno.

Servizi specifici alle utenze domestiche e non, chiarimenti sulla tariffazione, presentazione di nuove iniziative o progetti sperimentali, tutela dell’ambiente e consigli per una corretta gestione dei rifiuti nel quotidiano: tutto sarà oggetto di queste dirette in cui Alea Ambiente si racconterà e dialogherà con i cittadini. Le puntate già trasmesse resteranno poi disponibili sul canale YouTube di Alea Ambiente.

"Così la nostra società – spiega Gianluca Tapparini, direttore generale Alea Ambiente – vuole essere sempre più vicina agli utenti". Martedì prossimo alle ore 17 verterà sulla qualità della raccolta differenziata, con un focus su plastica e lattine e sull’importanza della qualità del rifiuto avviato al riciclo.