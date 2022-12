Alea, dopo la bufera un punto fermo "Tariffe invariate, sindaci concordi"

di Matteo Bondi

Un consiglio di amministrazione con due dei tre componenti dimissionari, un direttore generale mancante da un anno e più, un direttore tecnico ad interim: la fotografia del momento del management di Alea Ambiente non è proprio rassicurante. La presidente Simona Buda ha gettato comunque acqua sul fuoco annunciando che a breve arriverà un nuovo direttore generale, con la selezione dei candidati già in stato avanzato.

E proprio alla mancanza del direttore generale e al maggior carico di impegno conseguente per i componenti del consiglio di amministrazione si dovrebbero le dimissioni dei consiglieri Daniele Carloni ed Enrico Pieri. Tesi confermata anche dal presidente del coordinamento soci di Alea, Filippo Santolini, assessore comunale a Meldola.

"Entrambi hanno dato tutto – afferma Santolini – e a loro dobbiamo un grande grazie. Sono entrambi imprenditori con aziende da portare avanti e penso che più di così non si poteva chiedere loro. Adesso starà ai 13 comuni soci di Alea definire i tre nomi per il nuovo consiglio di amministrazione: due spettano a Forlì e uno invece espresso dagli altri Comuni".

Erano circolate voci su dimissioni arrivate in polemica con la posizione dell’assessore Vittorio Cicognani di Forlì, che avrebbe imposto di non alzare le tariffe anche per quest’anno. Su questo è lo stesso Santolini a smorzare ulterioremente i toni. "Tutti i sindaci sono sempre stati concordi sul fatto che le tariffe dovessero rimanere invariate. Quello che manca all’azienda è proprio un direttore generale e speriamo che la selezione in corso si concluda al più presto, come sembra".

Il bilancio di Alea dovrà essere ratificato entro il mese di aprile, ma la direzione sembra chiara, come conferma anche la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini. "Sicuramente questo cda ha lavorato tanto ottenendo grandi risultati – commenta la prima cittadina artusiana –, chiudendo sempre in utile, erogando i servizi e mantenendo inalterate le tariffe. Vogliamo tutti che si continui in questa direzione. Alea è una società importante, che eroga un servizio fondamentale per i cittadini. Ringrazio personalmente l’impegno fornito dai consiglieri che si sono dimessi e auspico che arrivi al più presto il nuovo direttore generale".

Il nuovo consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato entro il 20 gennaio, come chiesto dalla presidente Buda, che dovrebbe essere confermata considerando che ha effettuato un solo mandato. Il direttore generale, infine, dovrebbe essere scelto e incaricato nei primi mesi del nuovo anno, non appena conclusa la parte finale della selezione.