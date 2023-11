Alea e E.R. Lux in vetrina da Ecomondo 2023

Alea Ambiente e E.R. Lux sono tra i protagonisti di Ecomondo 2023, la rassegna internazionale a Rimini, dedicata alla sostenibilità e all’economia circolare, in corso fino a venerdì. Alea è presente con un proprio spazio espositivo dove sono divulgati i risultati della sua attività su un territorio di 13 comuni, per un totale di oltre 180mila abitanti. Da gennaio 2018 ha avviato la transizione nella gestione dei rifiuti con la raccolta differenziata porta a porta e, soprattutto, l’introduzione della Tarip (tariffa corrispettiva puntuale), commisurata all’effettiva produzione di rifiuto non riciclabile. E proprio dell’impatto sociale, economico e ambientale si parlerà nel convegno che la società organizza dal titolo ’Vicini al territorio, attenti alla sostenibilità’, che si svolgerà oggi alle ore 10.

L’approccio e i risultati ottenuti da Alea Ambiente, primo fra tutti un progressivo innalzamento della percentuale di raccolta differenziata (nel 2022 pari all’82,2%) e la riduzione della quota di rifiuto secco (oggi pari a 73,9 kgpro capiteanno), saranno messi a confronto con altre realtà che, in tempi successivi, si sono trovate ad affrontare la medesima sfida. All’interno del dibattito porterà la sua esperienza l’azienda Mercedes-Benz, impegnata anche nella realizzazione di mezzi per la movimentazione e raccolta dei rifiuti, alla quale si è affidata la stessa Alea ambiente per il suo primo mezzo elettrico utilizzato per la raccolta differenziata in Italia: la sperimentazione prenderà il via il prossimo gennaio, ma intanto sarà possibile vederlo esposto all’ingresso del Padiglione Sud della Fiera di Rimini.

E.R. Lux presenterà, invece, le più recenti innovazioni in materia di energie rinnovabili, accumulo energetico e colonnine di ricarica, in grado di offrire opzioni sostenibili per soddisfare le esigenze del mercato e dell’ambiente. In particolare l’azienda lancerà il brevetto del tavolo Ftv, un prodotto innovativo che combina design elegante e funzionalità ecologica, offrendo una soluzione pratica e sostenibile per l’illuminazione e la ricarica dei dispositivi elettronici.

g. b.