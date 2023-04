Alea, ecco il nuovo super manager "Ora cresciamo coi soldi del Pnrr"

Gianluca Tapparini si è ufficialmente insediato come nuovo direttore generale di Alea Ambiente.

Il 51enne manager di origine toscana, specializzato nel settore ambientale, dallo scorso mese di novembre era già direttore tecnico della società di gestione dei rifiuti di 13 comuni della Romagna forlivese.

"Una giornata importante – esordisce la presidente di Alea, Simona Buda –: abbiamo trovato l’ultimo tassello che mancava per tirar fuori dal cassetto tutti i progetti che, giocoforza, in questi mesi abbiamo dovuto lasciare in attesa. Voglio ringraziare tutti i dipendenti per la continuità di servizio così ottima".

Al momento Gianluca Tapparini ricoprirà entrambe le cariche, sia quella di direttore generale che tecnico. "Per quest’ultima però – prosegue Buda – indiremo quanto prima una nuova selezione, sperando di avere il nuovo direttore tecnico dopo l’estate".

"È un onore per me essere qui – ha affermato il neo direttore generale –. Ad Alea Ambiente, una società di eccellenza conosciuta a livello nazionale, con risultati strepitosi di raccolta differenzia e in continua crescita, cosa assolutamente non facile: siamo arrivati all’82% di riciclo. Ma dovremo comunque migliorare quanto più possibile il servizio, per tenere alta l’attenzione. Come azienda è il momento del consolidamento, mirando a crescito e sviluppo. In questo senso sono ben felice dei 5 milioni di euro in arrivo dal Pnrr per progetti che metteremo in campo da qui al 2026. Sarà mio dovere portarli a compimento nei giusti tempi, insieme al miglioramento del servizio e a una grande attenzione all’abbandono dei rifiuti, alle situazioni condominiali e al decoro urbano".

I progetti finanziati dai fondi del Pnrr sono vari e con tempi di ‘messa in opera’ diversi. "Il maggiore è la creazione del centro di raccolta e riuso in via Golfarelli – spiega il direttore –, progetto che prevede anche la realizzazione di un’aula multimediale. Qui procederemo per stralci. Entro la fine del 2025 sarà attivo il centro di raccolta e riuso, mentre nel 2026 vedrà la luce l’aula. Il centro di raccolta di Meldola invece dovrebbe sorgere entro la fine del 2024. Entro quest’anno vogliamo avere il primo step del progetto di digitalizzazione e monitoraggio dei servizi. Nel 2024 invece sono previste le attrezzature speciali e dedicate per alcuni centri storici e punti turistici".

A fine mese dovrebbe arrivare, a detta della presidente Buda, il nominativo che andrebbe a completare il consiglio di amministrazione, dopo le dimissioni di Mario Corsi. "Si tratta di un ruolo non facile – sostiene la presidente – che richiede impegno e costanza che non tutti, per questioni di tempo, riescono ad avere. Il 28 aprile i soci dovrebbero dare il nome per andare a completare il CdA".

Proseguono in parallelo le attività di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente e del territorio, tra cui il format di eventi ‘Di Corsa per l’Ambiente’, ideato dalla stessa società ispirandosi alla disciplina di origine svedese del plogging (raccogliere rifiuti mentre si corrfe all’aria aperta), che ha da poco preso il via con il primo di 6 appuntamenti a Galeata. A seguire, la manifestazione verrà organizzata a Predappio (28 maggio), Forlimpopoli (30 settembre), Meldola e Forlì (21 ottobre) sempre nella consueta formula che unisce l’impegno a raccogliere rifiuti abbandonati e al contempo fare attività fisica all’aria aperta, vivendo l’ambiente che hanno contribuito a mantenere pulito.

Matteo Bondi