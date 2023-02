Alea, ecco le nomine: nel cda Vallicelli e Corsi

di Matteo Bondi

Era il finire dello scorso anno quando il consiglio di amministrazione di Alea Ambiente veniva decimato dalle dimissioni di due consiglieri su tre: a rimanere in carica la sola presidente Simona Buda. I due consiglieri dimissionari erano Daniele Carloni ed Enrico Pieri. Non furono poche le polemiche nei giorni successivi.

Ieri, a poco più di un mese di distanza da quelle dimisisoni, l’assemblea dei soci di Alea si è riunita nella sala consiliare del Comune di Forlì e ha proceduto alla nomina dei due nuovi membri del consiglio di amministrazione della società inhouse providing di gestione dei rifiuti di 13 Comuni della Romagna forlivese (tutti tranne Santa Sofia e Premilcuore).

A far parte del direttivo i Comuni soci hanno nominato nel ruolo di consigliere la professoressa Anna Vallicelli, indicata dal Comune di Forlì, per più di vent’anni amministratore di alcune amministrazioni municipali: in particolare, Vallicelli è stata sindaca di Rocca San Casciano dal 1999 al 2004, quindi assessore nella giunta di Gian Luca Zattini a Meldola.

Come vicepresidente è stato invece nominato l’imprenditore Mario Corsi, indicato dagli altri Comuni, amministratore delegato di Emicon di Meldola (azienda leader nel settore delle macchine per la climatizzazione di ambienti di grandi dimensioni quali aree industriali e tecnologiche, oltre che di edifici commerciali), con lunga esperienza manageriale e ruoli in Confindustria. I due affiancheranno la presidente Buda fino al termine del mandato a giugno 2024.

"Con la nomina effettuata dai Comuni soci di Alea Ambiente si è riusciti ad assegnare alla società di gestione la governance per rispondere al meglio agli obiettivi della comunità – è il commento di Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci Alea Ambiente –. e ringraziamo ancora per il loro impegno in Alea e l’attività svolta in questi anni Daniele Carloni e Enrico Pieri".

Il cda si riunirà nei prossimi giorni per affrontare i progetti di sviluppo e per tracciare le linee di attività. Si dovrà attendere aprile, invece, per la nomina del nuovo direttore generale, la cui selezione è tuttora in corso.