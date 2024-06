Alea: nuovi bidoni del vetro, contenitori per capsule di caffè e cestini per deiezioni canine

In città cresce l’attenzione alla sostenibilità. Alea Ambiente, in collaborazione con Nespresso e Banco alimentare Emilia-Romagna, promuove il progetto ‘Da chicco a chicco’ per dare una seconda vita alle capsule esauste del caffè. Grazie alla riconsegna degli involucri di alluminio e degli scarti del prodotto si potrà donare riso a chi ne ha più bisogno. Questo è possibile attraverso un processo virtuoso di economia circolare: si potranno restituire le capsule nei 13 contenitori dedicati in tutti gli EcoCentri di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. A questi si aggiungono l’EcoCentro mobile e quello ‘small’. Una volta raccolti gli scarti vengono lavorati: l’alluminio destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti; i fondi di caffè saranno utilizzati in un impianto di compostaggio e, infine, ceduti a una risaia in provincia di Novara. Il riso prodotto grazie a questo concime naturale viene poi riacquistato da Nespresso e donato al Banco Alimentare. "In Regione – spiega Silvia Totaro, manager di Nespresso – l’azienda ha già riciclato 930 tonnellate di capsule che hanno permesso di ottenere più di 55 tonnellate di alluminio e 500 di caffè esausto. La prima consegna di riso avverrà a dicembre". I valori della sostenibilità sono condivisi con Alea: "Proporre ai cittadini – Gianluca Tapparini, direttore dell’ente – dei modi per conferire un rifiuto diffuso come le capsule di caffè, rappresenta un importante passo avanti".

Alea è in prima linea anche nella lotta al degrado. Insieme al Comune ha sostituito 13 contenitori per la raccolta del vetro con un modello innovativo, ideato dal Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di vetro. Oltre alla rimozione delle vecchie campane, ha provveduto a una pulizia profonda del terreno. "I nuovi bidoni – commenta l’assessore al verde, Giuseppe Petetta – impediscono il conferimento di rifiuti indifferenziati perché hanno un foro di ingresso più piccolo. Alcuni di questi sono stati collocati in posizioni più visibili in modo da scongiurare gli abbandoni".

Infine, verranno installati 10 cestini da 25 litri dedicati alle deiezioni canine in tutte le zone di sgambatura della città. I bidoni, dotati di una struttura anti-odore, sono stati donati al Comune durante l’alluvione dalla ditta Spazio Verde di Padova. A questa iniziativa si aggiunge l’avvio della campagna di sensibilizzazione ‘Abbandonali! Ma nel posto giusto’, per ricordare che i cestini stradali sono destinati ai rifiuti di piccole dimensioni che si producono con il passeggio. Verranno affissi adesivi su 3mila bidoni dei 13 comuni del bacino.