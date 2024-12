Alea, occhio al nuovo calendario. Festività, cambiano le regole

Nelle prossime settimane i cittadini troveranno nella propria buchetta delle lettere l’Ecocalendario della raccolta rifiuti, contenente tutte le informazioni sulla raccolta porta a porta dei rifiuti in 13 comuni del Forlivese. Già questa è una prima novità, visto che finora il calendario era distribuito nelle edicole. Non solo: dal 6 gennaio 2025 questo sarà permanente, valido sempre ("salvo variazioni di servizio che – precisa l’azienda – saranno gestite specificatamente").

L’Ecocalendario indica in maniera chiara i giorni della settimana in cui è prevista la raccolta dei diversi rifiuti in base alla zona di appartenenza e stabilisce le regole nel caso in cui questi coincidano con una festività. I giorni festivi in cui non si effettueranno le raccolte sono (per tutte le zone) 1 e 6 gennaio, 4 febbraio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 e 25 dicembre. Per il centro storico di Forlì, in cui il servizio di raccolta avviene di notte e l’esposizione dei contenitori deve essere fatta entro le 21 del giorno stesso della raccolta, è considerata festività il 31 dicembre (anziché il 1° gennaio) e il 24 dicembre (invece del 25). Ecco dunque la regola: se la festività cade di lunedì, martedì o mercoledì, la raccolta sarà anticipata al sabato precedente; se cade di giovedì o venerdì, la raccolta sarà recuperata uno o due giorni dopo, il sabato. Se la stessa raccolta prevista nella giornata festiva è già programmata due giorni prima o due giorni dopo, non è previsto il recupero.

Nella prima settimana del 2025, già disciplinata dal calendario del 2024, si effettuano eccezioni alle regole appena descritte: la raccolta del vetro nella ‘cintura’ di Forlimpopoli slitta dal 1° gennaio al 15. In centro è stato anticipato a oggi. Dal 6 gennaio varranno le regole nuove. E siccome il giorno dell’Epifania cade proprio di lunedì, chi doveva esporre i rifiuti deve anticiparli a sabato 4 gennaio.

Il calendario sarà ricco di informazioni utili sugli orari dell’Ecocentro o dell’Ecocentro mobile, in base alla zona e al comune. Rimarrà comunque la possibilità per i cittadini di ritirare la guida anche nei Punti Alea e presso gli sportelli informativi sul territorio, così come sarà possibile richiederlo anche via mail, oppure stamparlo dall’apposita sezione sul sito di Alea Ambiente. Info: numero verde gratuito 800.68.98.98 (da telefono fisso o cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 (esclusi i festivi) e il sabato mattina non festivo dalle 8.30 alle 13.