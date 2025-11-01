Alea, patto sulle potature: "Per buttarle si prenota una settimana prima". Malumore tra le imprese

Ramaglie, cumuli d’erba tagliata, avanzi di potatura… La gestione dei rifiuti vegetali è uno dei problemi più sentiti per le aziende che si occupano di manutenzione del verde, il cui lavoro produce ogni giorno enormi cumuli di residui che sta a loro conferire nel modo corretto. Le regole per la gestione di sfalci e potature sono cambiate diverse volte nel corso degli anni e stanno per farlo ancora: Alea Ambiente, infatti, ha attivato una ‘convenzione’, un accordo operativo destinato alle aziende del settore nei 13 Comuni serviti.

"L’iniziativa – comunica Alea – nasce dalla necessità di dare applicazione alla nuova normativa che ha classificato i rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature come rifiuti urbani, anche se prodotti su aree private, quando gestiti da soggetti abilitati". Ma cosa succede in concreto? I manutentori professionali, ora, potranno conferire i rifiuti vegetali in tre diverse strutture: nei centri di raccolta di Predappio e di Modigliana che dedicheranno, rispettivamente, una e due aperture settimanali, oppure nel centro gestito da Hera in via Grigioni 19, per le quantità maggiori. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giovedì della settimana precedente al conferimento. Che è gratuito.

"La convenzione – prosegue la nota di Alea – nasce per superare le difficoltà messe in luce dai manutentori del verde da quando sfalci e potature sono classificati come rifiuti urbani. L’accordo permette di garantire una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti vegetali e, al contempo, di rendere eque le condizioni di lavoro dei professionisti del verde su tutto il territorio". I comuni cittadini (oltre al bidone del vegetale) hanno invece tre opzioni: portare le ramaglie all’Ecocentro; contattare un potatore convenzionato con Alea e farle smaltire a lui, oppure prenotare il servizio di raccolta a domicilio da parte di Alea Ambiente. In questi ultimi due casi, il pagamento del servizio avviene direttamente tramite bolletta (per informazioni c’è il numero verde 800.68.98.98).

La soluzione, però, pur se "frutto del confronto tra Alea e le organizzazioni di categoria", come sottolinea la società, lascia l’amaro in bocca a diversi professionisti del settore: "La maggior parte delle imprese di giardinaggio del comprensorio – spiega un gruppo di manutentori che chiede l’anonimato – sono formate da poche persone, e alcune sono addirittura individuali. Questo nuovo provvedimento a realtà come la nostra risulta calato dall’alto e poco adatto alla quotidianità dei lavoratori, forse gestibile solo da chi ha molti dipendenti e, quindi, possibilità che noi non abbiamo".

Il provvedimento di Alea, secondo i manutentori, prova a risolvere un problema annoso senza riuscirci: "Con Hera potevamo conferire liberamente in via Grigioni, invece dall’arrivo di Alea siamo stati lasciati allo sbando. Fino ad ora abbiamo fatto riferimento a una società convenzionata a Casemurate. Ora ecco che arriva una presunta soluzione che, di fatto, non risolve nulla". Il problema principale sarebbero le prenotazioni e le collocazioni dei centri per lo smaltimento: "Per un’azienda piccola è impossibile organizzarsi una settimana prima per quella successiva: non possiamo avere un’organizzazione del lavoro così ferrea. Inoltre chi ha mezzi di trasporto più piccoli, e quindi conferisce una quantità minore di scarti vegetali, dovrebbe andare a Predappio o Modigliana: per molti una grossa perdita di tempo, e quindi di denaro, in giornate già difficili da gestire".

