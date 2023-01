"Alea, quante irregolarità". Forlì e Co.: "Si dimetta anche la presidente Buda"

Bufera politica su Alea Ambiente. Un corposo dossier dei consiglieri comunali Giorgio Calderoni e Federico Morgagni (del gruppo Forlì e Co) rileva una serie di ’anomalie’ amministrative della società, il forte ritardo nel realizzare il piano industriale e chiede l’azzeramento del Cda. In poche parole, le dimissioni della presidente Simona Buda dopo che poco prima di Natale se ne sono andati gli altri due componenti, Davide Carloni ed Enrico Pieri, ufficialmente per motivi personali.

"Abbiamo riscontrato rilevanti criticità sotto il profilo gestionale e industriale", sostengono i due esponenti dell’opposizione. Il primo riguarda le procedure di appalto di due gare europee che scadono tra pochi giorni, martedì 24 gennaio, per un ammontare complessivo di quasi 700mila euro, che si riferiscono al nuovo servizio di call center e a quello di movimentazione degli sfalci. "Negli avvisi pubblici, come responsabile del procedimento figura la presidente Buda, mentre il codice dei contratti pubblici sostiene che tale ruolo deve essere svolto da un tecnico interno o un professionista esterno", dice Calderoni, che è un magistrato in pensione.

Ma nel mirino finisce anche il periodo, fra settembre e dicembre 2022, in cui la società è rimasta senza figure dirigenziali. Il direttore tecnico è stato assunto a dicembre con un contratto di somministrazione "incompatibile per i dirigenti secondo lo stesso regolamento di Alea Ambiente", prosegue Calderoni. Altra supposta anomalia, "il colloquio di un candidato svolto alla presenza del solo Cda prima ancora che fosse pubblicato l’avviso di ricerca del temporary manager. Con quali criteri è stato scelto?". Altri rilievi puntano sull’organo collegiale di vigilanza: è presieduto da un professionista "che ha ricevuto dalla stessa società che deve controllare un compenso per una consulenza giuridica", prosegue Calderoni.

Il tiro si sposta poi sui problemi industriali dell’azienda. Il terzo Ecocentro, da realizzare in via Golfarelli, progettato fra il 2020 e il 2021, "doveva essere realizzato entro il 2022, ma la presidente ha dichiarato lo slittamento di un anno per non meglio specificati motivi burocratici. A che punto è?". Si passa poi a un altro caposaldo dell’intero sistema Alea, l’impianto di compostaggio aerobico. "Si stima che costerà 20 milioni, ma non si sa se la richiesta di fondi Pnrr sia stata fatta e quali esiti abbia avuto".

Il 1° febbraio è convocata l’assemblea dei soci – Alea è detenuta al 100% da Livia Tellus, la holding delle società partecipate comunali – per integrare i due membri vacanti. "In tale occasione Livia Tellus dovrebbe azzerare tutto e nominare un nuovo Cda pienamente operativo", dicono i consiglieri di Forlì e Co. Ultimo, ma non meno importante, l’aspetto politico della vicenda. Poichè Alea è una società composta dai 13 comuni del Forlivese e il Comune di Forlì riveste un peso determinante, "vogliamo sapere se l’amministrazione comunale è al corrente di cosa accade dentro la società – conclude Federico Morgagni – , come intende affrontare il tema fondamentale degli investimenti, spiegare pubblicamente cosa intende fare per far funzionare al meglio Alea, che svolge un servizio pubblico, nell’interesse dei cittadini. Al prossimo Cda va dato un mandato chiaro".

Fabio Gavelli