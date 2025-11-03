Alea pronta a riciclare anche le sigarette, nascerà imbottitura per giubbotti o divani

Forlì, 3 novembre 2025 – Da rifiuto destinato all’inceneritore a materiale termo-isolante, o di imbottitura per piumini, giubbotti, peluche o divani. È questa la seconda vita dei mozziconi di sigarette offerta dal progetto ‘Riciccami’, un’iniziativa che vede Alea Ambiente e i tredici Comuni soci in prima linea accanto alla ‘startup’ Human Maple. Un connubio che mira ad alzare l’attenzione su questo rifiuto, tanto diffuso visto che si trova quasi ovunque, quanto dannoso per l’ambiente, e che può invece essere riciclato quasi completamente.

Imbottitura per giubbotti o divani dalle sigarette: ecco come funziona

Grazie infatti alla separazione meccanica del tabacco dalla cenere e della cartina d’acetato di cellulosa, dai mozziconi di sigarette viene ricavato materiale termo-isolante o di imbottitura. Insomma: così un inevitabile scarto può diventare un’importante risorsa. E l’attenzione per questo tipo di rifiuti porterà nelle prossime settimane alla collocazione nel centro storico del capoluogo di nove contenitori appositi dedicati ai mozziconi di sigaretta per facilitare il loro riciclo.

Così si dà nuova vita a un rifiuto altamente inquinante"

“Recuperare le cicche di sigaretta significa dare nuova vita a un rifiuto altamente inquinante e molto diffuso, contribuendo contemporaneamente a restituire dignità e bellezza al nostro territorio – spiega la presidente di Alea Ambiente, Simona Buda –. La raccolta e di conseguenza la valorizzazione dei mozziconi non solo limita il danno ambientale, ma crea anche concrete possibilità nell’ambito dell’economia circolare. Nei prossimi mesi i raccoglitori dedicati alle cicche di sigarette saranno collocati gradualmente in tutto il bacino dei comuni del Forlivese, mentre a Galeata sono già operativi contenitori dedicati”. Da qui l’appello: “Chiediamo a residenti e ai cittadini di contribuire attivamente utilizzando questi nuovi strumenti in modo tale che la nostra comunità possa distinguersi come modello di innovazione, attenzione ambientale e senso civico. Il mozzicone di sigaretta incarna la contraddizione dei rifiuti moderni: minuscolo, in apparenza inoffensivo, ma in realtà estremamente dannoso per tutto l’ecosistema”.

La startup Human Maple a capo della trasformazione

A occuparsene è Human Maple, lanciata da nove modenesi al di sotto dei 30 anni. “Quello che per molti è solo un piccolo rifiuto destinato all’incenerimento per noi è diventato una risorsa e una missione imprenditoriale. Attraverso il nostro processo di economia circolare riusciamo a recuperare quasi il 95% del mozzicone: la cenere si trasforma in compost per l’agricoltura”, ovvero fertilizzante. Mentre “la cartina diventa materiale inerte riutilizzabile e il filtro viene convertito in materiale termo-isolante”.

I volontari raccolgono i mozziconi che poi saranno recuperati

Per questo, sabato 11 ottobre si è tenuta nel centro storico una nuova tappa di ‘Di corsa per l’ambiente’, l’iniziativa itinerante e consolidata ideata e organizzata da Alea Ambiente con il Comune e che ha voluto puntare l’attenzione proprio sul recupero dei mozziconi di sigaretta gettati a terra. Sempre sul tema, mercoledì alle 10 alla fiera Ecomondo di Rimini, si terrà un incontro dedicato all’educazione ambientale alla promozione e al riciclo consapevole e alla corretta gestione dei rifiuti, con un’attenzione particolare proprio al progetto ‘Riciccami’. L’iniziativa è rivolta al mondo scolastico per formare le nuove generazioni ai principi dell’economia circolare.