Alea, ritiro gratuito degli ingombranti

Alea Ambiente attiva un servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, che sarà gestito da squadre di emergenza. Gli utenti che necessitano del ritiro di rifiuti voluminosi derivanti dall’alluvione devono contattare il call center al numero verde 800.689898 per richiedere l’intervento, lasciando nome e cognome, indirizzo e un recapito telefonico. Gli ingombranti come mobili e divani dovranno essere separati quanto più possibile dai rifiuti elettrici ed elettronici e da materiali in metallo, e saranno ritirati secondo un calendario che sarà pubblicato su www.alea-ambiente.it.