Alea testa due progetti: "Sacchi anziché bidoni nella Galleria Mazzini. E sconti per l’ecobus"

Sacchetti colorati al posto dei bidoncini per la raccolta differenziata? Una sperimentazione che nei prossimi mesi vedrà la luce alla Galleria Mazzini, una zona del centro di cui si dibatte da tempo e che si cerca di strappare al degrado. Così come alcuni condomìni avranno lo sconto in bolletta per chi porterà i bidoncini all’Ecobus invece di lasciarli esposti per il giro di raccolta. Sono i progetti pilota emersi ieri nell’audizione dei dirigenti e amministratori di Alea Ambiente, durante l’apposita commissione del consiglio comunale.

A illustrare un corposo rapporto dei servizi svolti e delle strutture che fanno capo ad Alea è stato il direttore generale, Gianluca Tapparini, che ha così risposto alle tante domande che erano state formulate a maggio, in una precedente riunione. Nello specifico, la Galleria Mazzini ha un’alta densità abitativa e presenta il problema dei tantissimi bidoncini che restano a terra a volte anche per molte ore, anche dopo essere stati svuotati. "Con la raccolta ‘a sacco’ – ha spiegato Tapparini –, i cittadini non hanno più l’incombenza di ritirare il bidoncino e la zona resta pulita". La controindicazione è l’effetto non ordinato che possono dare i tanti sacchi esposti in contemporanea (la si sperimentò anche a Forlimpopoli agli albori del ‘porta a porta’ nel 2006). In ogni caso, Tapparini ha specificato la natura sperimentale dell’iniziativa, "che può andare bene o male. Possiamo tornare indietro o procedere con l’implementazione in altre zone".

Per quanto riguarda, invece, il progetto di conferire i rifiuti all’Ecobus in cambio di un piccolo sconto in bolletta, "questo sarà testato su un solo condominio per ogni linea". Vale la pena ricordare che l’Ecobus è un mezzo mobile che, a determinati orari – proprio come un autobus – tocca 30 ‘fermate’ lungo 6 linee differenti (erano 4 fino all’anno scorso), sostando il tempo necessario perché i residenti lascino i rifiuti: a seconda del giorno, si conferisce carta, plastica, umido o secco. Anche questo esperimento mira a ridurre l’uso dei bidoncini in strada. Perché? "È difficile trovare personale dotato di patente C, in grado di guidare i camion per la raccolta porta a porta".

Tapparini ha poi riepilogato il numero dei dipendenti (160) e quanti cittadini si recano annualmente negli uffici (oltre 20mila). Sono anche state confermate le prossime due aperture dei nuovi ecocentri: il primo, in ordine di tempo, sarà quello di Meldola, che verrà inaugurato nel giro di poche settimane. Si dovrà attendere la seconda metà del 2026 per vedere invece in azione il nuovo ecocentro di via Golfarelli, il terzo di Forlì, il più grande di quelli in servizio in tutto il territorio. Tapparini ha rimarcato come l’ecocentro sia un luogo molto caro ai cittadini, con un incremento costante degli accessi, dai 259mila nel 2023 ai 302mila nel 2024, mentre nei primi sette mesi di quest’anno si sono già registrati 184mila ingressi.

È anche stato rimarcato come le tariffe siano invariate da 5 anni, "raggiungendo comunque il pareggio di bilancio – ha affermato il direttore –, nonostante l’aumento dei costi così come dei servizi svolti". Nel 2024 il territorio ha raggiunto un ottimo 82,3% di raccolta differenziata. Tapparini sottolinea che "sono stati 600 controlli effettuati nel 2024 e sono stati elevati 60 verbali amministrativi". Provvedimenti che hanno contribuito a migliorare la qualità delle materie raccolte, definita "ottima", al punto da permettere anche di recuperare anche alcuni costi.