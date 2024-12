Alessandro Cattelan torna a teatro con 'Benvenuto nell’Ai': tappa a Forlì nel 2025

Alessandro Cattelan torna nei teatri italiani con il suo attesissimo nuovo spettacolo ‘Benvenuto nell’Ai’ e farà tappa anche a Forlì il prossimo 10 ottobre 2025 al Gran Teatro PalaGalassi. Dopo il successo travolgente del suo debutto teatrale con ‘Salutava sempre’, che aveva registrato il tutto esaurito in ben 22 repliche, Cattelan si cimenta con un nuovo tema di grande attualità: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle nostre vite.

"Un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, ma non certo per renderci migliori – si legge nella nota dello spettacolo – sembra che l’obiettivo sia uno solo: delegare tutto alle macchine e finalmente non fare più nulla". Lo show promette di mescolare comicità e momenti musicali per esplorare un futuro che appare sempre più vicino, ma che ha già i tratti di una realtà inquietante. Con il suo stile unico, Cattelan guiderà il pubblico attraverso un viaggio fatto di risate e riflessioni su un presente che spesso sembra uscito da una distopia tecnologica.

Il ritorno a teatro di Cattelan arriva in un momento di grande fermento per il conduttore, che attualmente è impegnato in tv con Sanremo Giovani e a febbraio sarà protagonista al Festival di Sanremo 2025, dove condurrà il DopoFestival e co-condurrà la serata finale accanto a Carlo Conti. Già nel 2022, aveva presentato con successo l’Eurovision Song Contest di Torino, insieme a Laura Pausini e Mika. Di pari passo, prosegue con ottimi ascolti il suo podcast settimanale ‘Stasera c’è Cattelan – Supernova’, in cui intervista figure di spicco dello spettacolo, dello sport e dell’attualità.

Lanciato da Mtv come vj insieme a Giorgia Surina, nel 2013 entra a far parte del gruppo di presentatori di Radio Deejay, diventando subito una delle voci di punta, dove conduce tutti i giorni, alle 12, il programma ’Catteland’. Ma nella sua carriera non ci sono solo musica, radio e tv. Ha dimostrato il suo talento anche come scrittore: tra le sue pubblicazioni, alcuni romanzi e il libro per bambini ‘Emma libera tutti!’ con Gallucci Editore, ispirato alle favole raccontate a sua figlia Nina, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza all’Associazione Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in Crisi Onlus.

Nell’ottobre 2022 ha fondato ’Accento’, una casa editrice dedicata alle voci nuove e originali della narrativa. Il progetto ha anche lo scopo di riportare in libreria volumi significativi da tempo scomparsi dagli scaffali dei negozi. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 11 di domani sul circuito Ticketone.