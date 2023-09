Alice Buonguerrieri, Bonaccini ha due pesi e due misure

"Il governatore Bonaccini continua a dimostrare di essere in malafede e di avere due pesi e due misure": controreplica Alice Buonguerrieri, deputata e coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia, dopo che il presidente della Regione ha risposto alle critiche del centrodestra sui ritardi nei rimborsi per l’alluvione di Villafranca del 2019. "Bonaccini fa sapere che quei rimborsi sono di provenienza statale. Nulla di nuovo, semmai un motivo in più per ringraziare il Governo Meloni che, in carica da meno di un anno, ha fatto ciò che i Governi precedenti non hanno fatto in tanti anni". E aggiunge: "Per Bonaccini è sempre ‘tutto fermo’ e serve ‘tutto e subito’. Non passa giorno in cui lui e la sinistra non attacchino il Governo Meloni per la gestione dell’alluvione di maggio. Perché nessuno l’ha sentito tuonare ai tempi dell’alluvione nel Forlivese del 2019? Forse perché a Roma c’era il suo partito?".