Alice Buonguerrieri: "Commovente parlare con chi ha perso tutto. FdI sempre più radicata"

di Marco Bilancioni

Un anno in Parlamento: Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, che bilancio fa?

"Un bilancio molto positivo. Un onore poter servire la mia Nazione. Sono poi orgogliosa del fatto che FdI mi abbia affidato sin da subito temi importanti, come la Commissione d’inchiesta sulla pandemia, ma soprattutto l’alluvione mettendomi direttamente nelle commissioni per seguire i provvedimenti sin dal principio. Ho svolto e svolgo così quel ruolo di collegamento fra territorio, Parlamento e Governo che ritengo fondamentale".

Proposte di legge?

"Tante. Ma soprattutto il coordinamento dei provvedimenti sull’alluvione, che ancora oggi prosegue e che mi ha consentito di far diventare legge tante richieste del territorio, come quella di consentire ai privati di presentare direttamente le perizie per i danni subiti: meno burocrazia per Comuni e cittadini. Ho presentato il testo unificato sulla commissione di inchiesta Covid. Sono poi cofirmataria di diverse proposte di legge, tra cui quella sugli sgravi fiscali per le zone montane e sull’abbattimento del numero minimo degli studenti per la formazione di classi nelle scuole montane".

Percentuale di presenza?

"Ho votato 3360 volte, pari al 94,33%. Sono stata assente a una sola seduta".

Per lei è la prima legislatura. C’è qualcosa che la stupisce nel funzionamento dell’istituzione?

"Non è mai accaduto che il Governo non mi rispondesse, su qualsiasi tema. Agricoltura, infrastrutture, sicurezza, cultura… Se una cosa si può fare ed è utile, si fa. Altrimenti con lealtà si dice che non si può e si spiega perché".

Un collega deputato che stima pur essendo di schieramento diverso dal suo.

"Non mi viene in mente nessuno".

Come parlamentare, qual è stato il momento più difficile?

"L’alluvione. Non è stato difficile affrontare politicamente l’emergenza, perché la risposta del Governo è stata immediata. Ma c’è stato un profondo coinvolgimento emotivo e personale soprattutto nel gestire la disperazione di quei cittadini che sono stati fortemente danneggiati".

Gran parte del lavoro ‘pratico’ è affidato al generale Figliuolo. Cosa può fare un politico?

"Il generale Figliuolo è espressione del Governo, agisce con gli strumenti, che lui stesso conferma essere importanti, che il Governo gli dà. Un politico può fare molto: segnalare al Governo le criticità e indicare la soluzione, portare a Roma le richieste del territorio… È ciò che faccio grazie anche ai tanti che si rivolgono a me".

Ha accompagnato nei luoghi alluvionati ministri ed esponenti del governo. C’è stato qualche momento che l’ha colpita?

"Quando ho accompagnato Giorgia Meloni e quello che ha stupito lei, ha confortato me: il grande orgoglio e la grande forza di coloro che avevano perso tutto e si trovavano a spalare fango dalle loro abitazioni e dalle loro imprese. Dimostravano di volercela mettere tutta per rialzarsi. Siamo romagnoli".

Sulla gestione del post alluvione, un aspetto positivo e uno in cui la giunta Zattini deve secondo lei migliorare o accelerare.

"Il sindaco Zattini è stato presente fin dai primi minuti e ha fatto un lavoro enorme: ricordiamo tutti quanto è stata colpita Forli. Un esempio fra i tanti è il grande lavoro di pulizia della rete fognaria. Zattini a volte si prende colpe per non alimentare polemiche e a sinistra se ne approfittano visto che molte colpe sono loro. Se non pulisci fiumi, fossi, alvei per 50 anni poi è inevitabile che i danni siano enormi. Invece neanche hanno chiesto scusa".

La sensazione è che FdI stia cercando di radicarsi in vista delle elezioni 2024 attraverso l’attività di propri militanti in varie associazioni. È anche un modo per selezionare future liste ed eventuali assessori?

"In realtà tante persone che vivono nelle associazioni si rivolgono a noi e noi gli diamo fiducia. Quindi non è una sensazione, ma un lavoro concreto che stiamo portando avanti da tempo. Il radicamento passa dal coinvolgimento di persone capaci, serie, credibili che possono certamente essere anche validi candidati".

A Forlì-Cesena ci sono sindaci di FdI?

"I sindaci sono di tutti i cittadini. Una cosa che quelli iscritti al Pd fanno fatica a capire".

Per i civici di Forlì e Co. c’è incompatibilità tra il ruolo di Bongiorno nel partito e in Forlì Mobilità Integrata. Che ne pensa?

"Polemiche di chi è a corto di argomenti. Il fatto giuridicamente non sussiste e politicamente non ha rilevanza. Bongiorno sta lavorando con lo stesso impegno con amministrazioni di ogni colore".

Alcuni consiglieri (o l’assessore) di ‘Centrodestra per Forlì’ potrebbero passare con FdI? Per Davide Minutillo le porte sono chiuse definitivamente?

"Ciascuno ha già la sua chiara collocazione politica. Lavoriamo tutti per la riconferma di Zattini".