Alice porta in città la sua autobiografia

La Fabbrica delle Candele accoglierà domani alle 17 un evento esclusivo con la celebre cantautrice forlivese Carla Bissi, ovvero in arte nientemeno che Alice. L’artista presenterà il suo libro autobiografico ‘L’unica via d’uscita è dentro’, affiancata da Francesco Messina, coautore del volume. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili, ForlìMusica e il polo polifunzionale di piazzetta Corbizzi, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi al mondo interiore di Alice, la cui carriera si è sempre intrecciata con una profonda ricerca personale.

"Sono una di campagna. E mi piace ancora esserlo. Il resto è venuto dopo". Con questa frase, l’artista introduce il racconto della sua vita, un viaggio che prende avvio da un trauma infantile che le fece perdere la voce e culmina nel ritorno al canto. Il libro ripercorre le tappe più significative del suo percorso artistico, dagli esordi negli anni Settanta all’incontro con Franco Battiato, collaborazione che darà vita a successi memorabili degli anni Ottanta, come ‘I treni di Tozeur’ e ‘Per Elisa’. Quest’ultimo brano le regalò la vittoria al Festival di Sanremo nel 1981 e la consacrazione a livello europeo, fino alla proposta di un contratto con la più grande casa discografica americana, che scelse con coraggio di rifiutare per seguire un’idea di musica più autentica e indipendente.

Il legame con il cantautore siciliano la porterà nel 2016 a calcare i palcoscenici dei più grandi teatri italiani con il tour ‘Battiato e Alice’, insieme all’Ensemble Symphony Orchestra. Dalle esibizioni nasce un cd e un dvd con una selezione dei brani celebri del loro repertorio e tre duetti. Alice, una delle voci più raffinate del panorama pop italiano, ha costruito una carriera di prestigio, affermandosi come artista di successo anche all’estero, in particolare in Germania. La sua versatilità l’ha portata a sperimentare diversi generi musicali e a collaborare con cantanti di fama internazionale, mantenendo sempre uno stile distintivo e ricercato. Nel 1998, infatti, incide il brano ‘Open your eyes’ insieme a Skye Edwards, leader della band britannica Morcheeba.

L’incontro alla Fabbrica delle Candele sarà moderato da Marco Viroli, direttore artistico della struttura, che dialogherà con gli autori insieme al Maestro Danilo Rossi per ForliMusica. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (informazioni: 0543.712833 e 0543.712112 oggi dalle ore 9 alle 13; infoupg@comune.forli.fc.it).